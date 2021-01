El intendente de Juan León Mallorquín, del Departamento de Alto Paraná, en una comunicación con Última Hora confirmó que se llevó a cabo dicho encuentro y manifestó que realizó dando cumplimiento al protocolo sanitario establecido por el Gobierno.

"Es todo real, con todo el protocolo. Solo en el momento del baile uno ya se quita el tapaboca y compañía. Pero se hizo en mi domicilio, con la cantidad que me dijeron. Aparte de eso está habilitado playa y todo, y hacer un cumpleaños entre familiares y amigos no es ningún delito. Solamente mis adversarios lo que están publicando para sacarme", expresó.

Noguera mencionó que se trata de un ataque de sus opositores y dijo estar igualmente "tranquilo" y con la "conciencia tranquila" ante la situación, sobre todo, que "no hay nada que ocultar".

Sobre este punto, el jefe comunal acotó que previo a la organización de la fiesta de cumpleaños dio aviso a la Fiscalía de la zona y a la Comisaría local, "para que pasen a corroborar" el cumplimiento de las medidas sanitarias en el evento.

"El cumpleaños es único", expresó en un momento. "Pero no por ser el intendente no voy a cumplir, si yo soy el ejemplo en primer lugar. Y hay mucha gente enojada conmigo porque no le pude invitar, porque la capacidad de mi patio da hasta una cantidad. Fue al aire libre", siguió entre otras cosas.

Cumpleaños Mario Noguera 2.jpeg Foto: Gentileza.

Siendo las 10.30 de esta jornada, nuestro medio consultó al respecto al fiscal Miguel Ángel Alvarenga, y hasta entonces manifestó que estaba averiguando el caso y que no había recibido ninguna denuncia formal al respecto.

El oficial Blas Fernández, de la Comisaría de Juan León Mallorquín, por su parte afirmó que no recibió quejas de la actividad y tampoco denuncias, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

La última disposición del Gobierno, el Decreto 4705, que entró en vigencia desde el lunes establece que los eventos sociales en espacios públicos y privados deberán realizarse con un máximo de hasta 100 personas, garantizando el distanciamiento físico, y con firma de consentimiento informado y agendamiento previo.

En cuanto a los encuentros en residencias particulares, se permite hasta un máximo de 12 presentes, incluyendo el núcleo que reside en el domicilio.

Además, los eventos sociales y corporativos tendrán una duración máxima de cuatro horas, y en ninguno de los casos mencionados anteriormente están permitidos los espacios bailables ni barras.

El neumólogo Carlos Pallarolas advirtió esta jornada que hay un repunte de casos de coronavirus en Alto Paraná, producto del relajamiento de los cuidados sanitarios. Dijo que en el departamento actualmente cuentan con 80 camas normales, de las cuales 33 están ocupadas, y en Terapia Intensiva de las 30, solo tienen una disponible.

Intendente imputado

El intendente Mario Noguera Torres fue imputado en julio del año pasado por lesión de confianza, por un daño patrimonial durante su administración. El caso está a cargo de la fiscala Hermenegilda Cubilla.

El acta de la imputación se basa en una ampliación presupuestaria realizada por parte del jefe comunal sin la aprobación de la Junta Municipal, que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 789.404.259.

La Oficina de la Presidencia de la República detectó la utilización irregular de esa suma tras el análisis de la ejecución de los fondos de Fonacide y royalties por parte de la Comuna.