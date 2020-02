Ingreso de sarampión preocupa más que el coronavirus, dice ministro de Salud

“Hoy tenemos como amenaza más importante al sarampión antes que el coronavirus”, indicó la máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Si bien Paraguay no registra casos de sarampión hace 21 años, la alerta está presente teniendo en cuenta la cantidad de afectados en Argentina y en Brasil. En el país, permanentemente se encuentra activo el manual de procedimiento para evitar el reingreso de la enfermedad.

El secretario de Estado indicó que están planificando una campaña de vacunación para el mes de setiembre.

“La vacuna tiene un porcentaje de efectividad alto, pero no del 100%. Entonces se especula que la inmunidad alcanza al 95% de cada generación y al 5% no. Si eso vamos sumando cada año, se tiene un grupo importante que no alcanzó la inmunidad”, especificó Mazzoleni.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, en ocasiones grave, causado por un virus. Se manifiesta con fiebre alta, exantema, tos y conjuntivitis. La vacuna está disponible en los vacunatorios del Ministerio de Salud.

En otro momento de la entrevista, señaló que con la llegada del coronavirus al continente, es "solo cuestión de tiempo para que el virus llegue al país" y que están enfocados en la vigilancia, en la localización de potenciales casos y de retardar la circulación de la enfermedad.

Hasta el momento, todos los casos sospechosos de coronavirus que se registraron en el país fueron descartados.

Las autoridades sanitarias de Brasil informaron el miércoles sobre el primer caso confirmado de coronavirus en el país. La enfermedad fue detectada en un ciudadano brasileño de 61 años que este mismo mes pasó unos 10 días en la región italiana de Lombardía.

"Cambiar algunas costumbres"

Ante la llegada del coronavirus y otras enfermedades respiratorias como la influenza, el ministro de Salud apuntó a que "probablemente tengamos que cambiar algunas costumbres".

Entre las cuestiones que aconsejó evitar es saludar estrechando la mano, evitar compartir tereré o mate y evitar tocarse la cara, boca o nariz. Además, consideró fundamental el lavado frecuente de manos.

"Probablemente, tenemos que cambiar algunas costumbres una vez que se instale el virus y la influenza", puntualizó.

Vacunas contra la influenza

Las primeras dosis de vacunas contra la influenza llegarán a mediados del mes de abril, informó Mazzoleni.

La vacunación es para toda la población, pero existe un sector que tiene prioridad, entre ellos, personas mayores de 60 años, niños menores, embarazadas y personas con enfermedades como hipertensión arterial, insuficiencia renal, entre otros.

Sobre dicha enfermedad, señaló que el año pasado se tuvo casi 900 personas afectadas y 9.000 internadas. Además, casi 1.200 en terapia intensiva y 120 personas fallecidas por influenza.

Disminuyen casos de dengue

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en las últimas semanas se tuvo un descenso importante en el reporte de los casos de dengue. "Todos los hospitales tienen menor número de consultas", explicó Mazzoleni.

En Asunción y el Departamento Central bajó el porcentaje de la epidemia y ahora las autoridades de Salud están abocadas en los departamentos adyacentes. En Paraguarí, Boquerón, Presidente Hayes, Cordillera, San Juan Nepomuceno y Sur de San Pedro se también se concentran otros focos de la epidemia.

"Todavía vamos a tener muchos casos, pero la meseta ya está iniciando el descenso. En seis semanas se iría dando el descenso gradual", dijo el secretario de Estado.

En el último reporte que dio el Ministerio de Salud Pública, se reportó 20 muertes a causa del dengue y 106.000 nuevas notificaciones de casos sospechosos de la enfermedad. Además, se siguen estudiando otros 97 fallecimientos.