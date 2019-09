Ingresa la primavera, una de las estaciones más celebradas

Esto se debe a que es una estación de transición entre el clima fresco a frío del invierno y el extremo calor del verano, explicó a Última Hora el gerente de Climatología de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Carlos Roberto Salinas.

“Hay veces que algunos frentes fríos retrasados aún ingresan en el territorio paraguayo a esta altura del año; eso hace que las temperaturas desciendan y se sienta un poco de frío. Sin embargo, la masa de aire ya es cálida, por lo que se va reponiendo la temperatura y tenemos tardes cálidas que terminan siendo calurosas”, describió.

López comentó que ese comportamiento dual se da generalmente en setiembre, como ya se pudo experimentar en los últimos días, con frentes fríos que bajaron las temperaturas durante cortos periodos de tiempo.

Para la ciencia que estudia los astros, el comienzo de la estación de la primavera depende del equinoccio. Este año, su ingreso en el hemisferio sur se produjo el 23 de setiembre y terminará el 22 de diciembre.

Desde el punto de vista de las lluvias, el climatólogo dio a conocer que existe un retraso en las precipitaciones que normalmente ocurren en esta época del año.

“Por darte un ejemplo, en el mes de setiembre lo normal es que caigan precipitaciones en el orden de 100 a 120 mm en la parte central de la Región Oriental. En este momento, ni siquiera estamos alcanzado los 20 mm”, indicó.

En lo que respecta a los próximos meses, López señaló que se tienen señales de que las lluvias se irán reponiendo lentamente en toda la Región Oriental, de tal manera a normalizarse.

“O sea que, en la primavera, la región va a estar con precipitaciones normales e inclusive ligeramente superior a la cantidad de lluvia que suele ocurrir”, refirió el funcionario de Meteorología.

También destacó que en la Región Occidental, en el Chaco paraguayo, las señales de lluvias no son muy alentadoras en lo que respecta al mes de setiembre. No obstante, pronosticó que, a partir de octubre, las precipitaciones se irían reponiendo, aunque aclaró que no serían suficientes.

''Estimamos que en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre las lluvias no serán suficientes para cubrir lo que normalmente se registra en el Chaco. Lo que implica que podríamos tener déficit de precipitaciones'', mencionó.

Temperaturas por encima de lo normal

El gerente de Climatología indicó que de forma general, en estos tres meses, se podría superar las temperaturas máximas normales que se dan en primavera.

‘‘¿Qué significa esto? Que va a estar cálido a caluroso, esto en un promedio trimestral. Con esto no estamos diciendo que todos los días serán calurosos. De repente puede ingresar un frente frío que baje la temperatura en el rango de frescas'', predijo.

Ambiente poluido continuará hasta cese de incendios

Para Carlos Salinas, las lluvias que se registraron la semana pasada ayudaron a disminuir considerablemente el ambiente poluido. Sin embargo, señaló que ''no va desaparecer completamente''.

Añadió que, para poder tener un aire limpio, el único camino es el control de los incendios forestales que se registran en diferentes puntos del país, sobre todo, en el Alto Chaco. Por último, agregó que las lluvias ayudarán “circunstancialmente”.