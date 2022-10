El informe de la Comisión Bicameral de Investigación ( CBI ) sobre lavado de dinero y delitos conexos desnudó una presunta red liderada por el ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes , para el contrabando de cigarrillo y lavado de dinero.

En el documento, se revela que Cartes opera mediante la excesiva producción de tabaco, su posterior comercialización y traslado al exterior por tierra y por agua, utilizando la misma ruta que el narcotráfico.

Se detalla a su vez una lista de empresas vinculadas al negocio del ex mandatario, cuyos directivos están implicados en investigaciones, así como se da a conocer a los presuntos facilitadores para el lavado de activos, entre los cuales se cita a su "amigo del alma" Darío Messer; a Santiago Peña, precandidato a presidente de los cartistas; la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; y muchos otros.

Bajo impuesto de tabaco

De acuerdo con el documento, el punto de partida para acudir al contrabando de cigarrillos en el país es el bajo costo tributario para el tabaco, cuya tasa de impuesto selectivo al consumo (ISC) actual es del 20% y puede incrementarse gradualmente hasta un máximo del 24%.

Se destaca que en Paraguay desde 1991 hasta este 2022, dicha tasa aumentó de 8% solamente al 20% y el país se posiciona en segundo lugar con menor carga impositiva por venta de tabaco en América Latina y el Caribe.

Mientras tanto, de acuerdo con lo extraído de parte de expertos nacionales e internacionales, entre el 90 y el 97% de los cigarrillos producidos en Paraguay terminan ingresando al Brasil y a otros países de contrabando.

Sobreproducción de cigarrillos de Tabesa

Seguidamente, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Informe de Inteligencia Financiera, la hipótesis que surge es que Tabacalera del Este (Tabesa) realiza una excesiva producción de cigarrillos, "que superaría ampliamente la capacidad de consumo del mercado local", lo que es aprovechado para el envío ilegal de cargas.

Por ello, conforme a las ventas internas declaradas por la firma con relación a la población total y población fumadora del país, cada fumador paraguayo debería consumir entre 94 y 89 cigarrillos diarios.

"Con base en el análisis, se evidencia que la totalidad de la producción de Tabesa es excesiva para el mercado local. Podemos deducir que Tabacalera del Este vendió al mercado local 96,24% y solo exportó el 3,76% al mercado internacional entre 2013 y 2021, pero esta cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo local", se detalla.

Rutas para el contrabando

En cuanto al modus operandi para el transporte de los productos, se expone que los contrabandistas actúan con la "complicidad" de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y los militares de la Armada Paraguaya, principalmente por agua y por tierra, utilizando la misma ruta que el narcotráfico y el tráfico de armas.

"El contrabando de cigarrillos utiliza en muchas ocasiones la misma ruta de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que transportan cocaína, marihuana y armas. Asimismo, el cigarrillo de contrabando se lleva en el mismo vehículo y embarcación", indica el informe, con base en las operaciones donde se lograron importantes incautaciones.

Se refiere también que la forma más frecuente es pasar la carga por el río Paraná, en las fronteras con Brasil y Argentina; por las rutas en la frontera seca con el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, que limita con los departamentos de Canindeyú, Amambay y Concepción, además de hacerlo en el Chaco paraguayo, con la frontera de Bolivia.

Para esto, se instalan puertos clandestinos a orillas del río Paraná, en las inmediaciones de los destacamentos militares de la Armada Paraguaya, cuyo personal "hace la vista gorda e incluso los propios militares hacen de guardias especiales en los puertos clandestinos de contrabando de cigarrillos".

Mientras tanto, la CBI afirma que también existen indicios de contrabando de cigarrillos por aire, pero que esto no se pudo confirmar porque no se logró acceder a informaciones que demuestren dicha modalidad de tráfico.

De acuerdo con los legisladores, entre el 2018 y este año, el golpe que se ocasionó al crimen organizado relacionado con el contrabando de tabaco representa aproximadamente USD 20 millones, tras haberse incautado unas 32.970.500 cajetillas, 55 vehículos, 76 embarcaciones, 7 tractores y varios motores.

Se recuerda, además, que la principal marca incautada en los últimos tiempos es Eight, la cual es producida y comercializada por Tabesa, por lo que aparentemente Cartes "se vale de otras, que forman parte de su esquema", lo cual ya fue denunciado en reiteradas ocasiones por el Brasil.

Simulación de venta de cigarrillos

Posteriormente al contrabando de cigarrillo, aparentemente se procede a operar para el lavado de dinero. Sobre esto, la CBI indica que el primer paso es simular la venta de cigarrillos o realizar los conocidos como "boleteos" entre empresas vinculadas al Grupo Cartes.

En ese sentido, se utiliza como base los datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el cual revelaba que varias empresas del ex mandatario, que ni siquiera tienen vinculación al rubro de tabaco, son clientes de Tabesa.

"Aparte de todas estas millonarias operaciones supuestamente simuladas para justificar el comercio ilícito del cigarrillo, también sirven para reintegrar el dinero sucio, producto del contrabando al sistema financiero paraguayo por medio de empresas, muchas de ellas del Grupo Cartes", reza el texto del informe.

Empresas dudosas de Cartes

El documento también indica que de 72 empresas que forman parte del grupo, unas 23 no tienen ningún empleado en el IPS, mientras que el Hotel Aloft —que adquirió el Grupo Cartes por más de USD 8.000.000 en el 2016— registra un solo asegurado en la previsional y aportó al Fisco solo G. 1.126.545 en el 2021. No obstante, está cerrado desde hace 32 meses.

En tanto, 10 empresas —como Experta Basa de Seguros, Cigar Shop, Sporting Life, Soccer Marketing and Sports Trade, Establecimiento Agrícola Che Po'a, Fundación Ñande Paraguay, Bricks Center, FP Hoteles, Enex Investments, Fideicomiso de garantía—, algunas con suspensión temporal, no pagaron ningún impuesto al Fisco en el 2021.

"El caso de la empresa Sporting Life llama considerablemente la atención, teniendo en cuenta que en la última declaración jurada presentada ante la Contraloría, el ex presidente Horacio Cartes declaró que en dicha empresa posee un préstamo de G. 2.606.959.259, además de G. 31.000.000 de acciones; sin embargo, la SET informó que esta firma tiene suspensión temporal", señala el informe.

Asimismo, menciona que caso similar se dio con las empresas Establecimiento Agrícola Che Po'a, Cigar Shop, Tierra Buena Inmobiliaria, Developy, las cuales tienen suspensión temporal, pero cuentan con movimientos e irregularidades.

Llamativas transferencias de Tabesa

A continuación, se dan a conocer dudosas transferencias internacionales ejecutadas por Tabesa en dólares y en euros, de las cuales en su mayoría fueron realizadas al Brasil, supuestamente para pagar por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos.

Se identificaron operaciones millonarias con México e Islas Caimán, este último por USD 64,8 millones, país que es considerado como un paraíso fiscal; a Bahamas, Bonaire, San Eustaquio, Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, entre otras, además de millonarias transferencias a favor de ex integrantes de alto rango del Gobierno durante su mandato.

Aparentes vínculos con terrorismo

En un apartado del documento, la Comisión Bicameral presentó el análisis de una investigación llevada a cabo por dos integrantes de la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, donde se aborda "una supuesta inclusión de los negocios del tráfico ilícito de cigarrillos en la Triple Frontera, vinculada con las actividades terroristas de Hezbola".

En dicha investigación se manifiesta que "Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos" y que Horacio Cartes es catalogado como el "arquitecto del TIPT (tráfico ilícito de productos de tabaco) de la región", siendo propietario de Tabacalera del Este.

Por ello, la CBI recuerda que el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró recientemente a Horacio Cartes como significativamente corrupto, por actos de corrupción y "sus lazos con organizaciones terroristas" y le prohibió la entrada al país norteamericano.

Nexo con empresas con antecedentes

Como parte de la red de lavado de dinero también se evidenciaron nexos de Horacio Cartes con empresas cuyos directivos están siendo investigados por narcotráfico o lavado de dinero, entre las cuales está CDF SA, Uru SRL, Distribuidora Liza SA (Dipisa), Mercury Tabacos SA (Metasa).

La primera es de Claudecir Da Silveira Savino y David Cuéllar Soler, ambos vinculados a esquemas de narcotráfico, autotráfico, robo de camiones y contrabando de cigarrillos. Fueron señalados como accionistas de Agroganadera Rancho Alegre, sindicado como pieza del esquema de lavado de dinero del operativo en curso A Ultranza Py.

Uru SRL, por su parte, cuenta con alarmas para las autoridades, debido a inconsistencias entre compras y ventas, mientras que Dipisa es una distribuidora de Alcides Frutos Arana, señalado por el delito de contrabando de cigarrillos en el Brasil en el operativo Nepsys, donde se lo vinculó a Roque Fabiano Silveira.

Silveira, según trascendió en medios brasileños, sería supuesto socio comercial de Horacio Cartes en un esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá, mientras que con el operativo Patrón, se identificaron pruebas del celular de Darío Messer que revelaron la relación de Cartes con Silveira y este con Messer.

Por último, está Mercury Tabacos, firma ligada al diputado Erico Galeano como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci. Según la Seprelad, la firma tiene un alto nivel de dependencia de Tabesa, y generalmente, la marca Classic producida por esta, suele ser incautada con la marca Eight.

Personas vinculadas y facilitadores

Finalmente, basándose en todos los documentos recopilados, la CBI señala que se observaron a personas que estarían vinculadas a Cartes y que estarían actuando para operar sus negocios empresariales y hasta el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero.

- Erico Galeano. Cuenta con millonarias operaciones a título personal con Cartes, además de otras empresariales. También se mueve en el rubro tabacalero, y está vinculado a Mercury Tabacos; dirige un esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando, asociado a Tabesa.

- Darío Messer. Heredó los negocios de su difunto padre, Mordko Messer, quien fue dueño de la Casa de Cambio Antur y en su época fue uno de los principales cambistas de Río de Janeiro, Brasil. Darío Messer empezó a operar en 1989 y fue socio fundador de Cambios Amambay, que luego se convirtió en Banco Amambay y finalmente es Banco Basa. El brasileño —"amigo del alma" de Cartes—, presuntamente, lavaba millones de dinero provenientes de lava jato en Paraguay con la supuesta ayuda del gobierno cartista.

- Santiago Peña. Es actual precandidato a la presidencia del país por Honor Colorado. Según el Informe de Inteligencia Financiera, existieron millonarias transferencias realizadas por Banco Basa a Peña y el ex ministro de Hacienda de Cartes posee inversiones en el mismo banco, en Secon SAE y Enex, del grupo Cartes.

"Santiago Peña sería un hombre clave de Cartes para seguir obteniendo más poder del Estado y asegurar así protección tanto para él como para sus negocios supuestamente vinculados al contrabando de cigarrillos y lavado de dinero", refiere el informe.

- Sandra Quiñonez. En el caso de la titular del Ministerio Público, la CBI la cita debido a que la fiscala general no investigó las diferentes denuncias que involucran al ex presidente, por la fallida obra del Metrobús y otras denuncias por lavado de dinero, declaración falsa, enriquecimiento ilícito, contrabando, además de denuncias contra su entorno político.

- María Sarah Cartes. Se trata de la hermana de Horacio Cartes, quien sería la principal prestanombre del ex mandatario, presuntamente con el fin de "ocultar bienes".

- Roque Fabiano Silveira. Este fue señalado por medios brasileños como socio comercial de Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá. Silveira fue procesado en Paraguay; condenado por contrabando de cigarrillos en los Estados Unidos, y está vinculado a casos de homicidio en Brasil en 1996 y en 2006.

- Luis Henrique Boscatto. Es sindicado de ser partícipe del esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos al Brasil, comandado por Darío Messer. Boscatto fue extraditado al Brasil y aparentemente se relaciona con Horacio Cartes, mediante el relato de la Policía Federal de Brasil, en el marco del operativo Patrón.

- Sebastián Marset. Es un joven de 31 años investigado como jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a nivel internacional en el marco del Operativo A Ultranza Py. Registra vínculos con Juan Viveros Cartes, tío de Cartes, con quien presuntamente realizaba el tráfico de drogas, por lo que fue detenido en el año 2013.

- José Ortiz. Actualmente es gerente de Tabacalera del Este (Tabesa) y maneja una dudosa riqueza. Tiene una estrecha relación con Horacio Cartes y está vinculado a unas 15 empresas como accionista o representante, cuatro de las cuales habrían realizado boleteo o emisión de facturas intentando simular ventas.

- Juan Carlos López Moreira. Es el ex jefe de Gabinete de Horacio Cartes, quien estuvo involucrado en el caso de Darío Messer, pero negó haber tenido conocimiento de los datos que manejaba la Seprelad sobre el "amigo del alma" del ex mandatario. Es accionista de las empresas Tabesa y Royal Seguros.

- Gustavo Galeano Ozuna. Fue asesor económico del gobierno de Horacio Cartes. Además, formó parte del plantel de empleados de la empresa Palermo desde 1999 al 2018. Registra dos reportes de operación sospechosa, uno relacionado con Cartes y otro a título personal, por operaciones en una cuenta conjunta con su hermana.

- Osvaldo Gane Salum Penayo. También fue designado como asesor económico durante el mandato de Horacio Cartes. También es empleado y accionista de Palermo hasta la actualidad, con un salario de G. 36.000.000. Cuenta con tres reportes de operaciones sospechosas que datan del 2019 de la Seprelad.

- Claudecir Da Silveira Savino. Está vinculado a la firma CDF, principal comprador de Tabesa; y se lo relaciona con esquemas de narcotráfico, autotráfico y robo de camiones y contrabando de cigarrillos. Es accionista y directivo de la Agroganadera Rancho Alegre, el cual fue señalado como pieza de un esquema de lavado de dinero en el Operativo A Ultranza PY.

- Alcides Frutos Arana y Carlos Marcial Godoy. Ambos están vinculados y dirigen un grupo empresarial, liderado por el Alcides Frutos, quien está procesado por contrabando de cigarrillos y perseguido en el Brasil en el marco del operativo Nepsys, donde se lo involucra en la organización criminal.

- Eduardo Campos Marín. Es parte del Directorio de la Bolsa de Valores Asunción (BVA) y fue presidente del Banco Basa. Supuestamente hizo llegar personalmente dinero en efectivo de Horacio Cartes para el entonces prófugo Darío Messer, a través de la novia de este último, Myra Oliveira Athayde. También es parte del Directorio Basa Capital, que presenta un llamativo crecimiento exponencial en el mercado.

- Óscar Atilio Boidanich Ferreira. Fue titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), acusado por su inacción en sonados casos de lavado de activos, como el del Clan González Daher, el caso de Messer, entre otros. Además, recibió unos G. 1.017.450.000 de las empresas del Grupo Cartes.

Cartes y Ortiz no quisieron colaborar

Al inicio del informe, la CBI aclaró también que se les realizó una invitación tanto a Horacio Cartes como a José Ortiz, a fin de que comparezcan ante la Comisión Bicameral. En ese sentido, aseguraron que el ex presidente ni siquiera se presentó, mientras que Ortiz sí compareció con su abogado, pero no quiso colaborar con explicaciones.

“Lamentablemente, esta Comisión Bicameral de Investigación no cuenta con la versión de los principales involucrados, como el ex presidente Horacio Cartes y el gerente de la tabacalera, José Ortiz, ya que ambos decidieron no colaborar o comparecer ante esta comisión especial”, especificaron.

El documento incluso detalla un presunto esquema de usura de Horacio Cartes, ya que aparentemente realizó préstamos personales desde el año 2012, pero en ese entonces ni siquiera contaba con RUC. Desde 2012 al 2021 prestó un total de G. 1.690.388.845.636 (USD 248.586.595).

Para el 2013, después de las elecciones en las que fue electo presidente, Cartes se inscribió como contribuyente ante la SET, pero presuntamente siguió entregando préstamos personales sin estar inscripto en el Banco Central del Paraguay (BCP) para actuar en el mercado crediticio.

Alcances del informe de la CBI

El extenso informe de más de 800 páginas fue presentado este último martes por los miembros de la CBI, el cual rememora hechos delictivos emblemáticos y revela la complicidad y debilidad institucional existente en el país, con el objetivo de investigar los hechos de interés público.

Además, con esto se pretende que derive en investigaciones penales o sanciones administrativas, por lo que se espera que sea entregado a instancias internacionales y al Ministerio Público.

En la parte donde la Fiscalía remitió sus respuestas a los pedidos de informe realizados por la Comisión Bicameral, Quiñónez argumentó en la mayoría de los casos que el Ministerio Público no puede brindar muchas informaciones por sus “limitaciones constitucionales".

Además de Querey, integran la Bicameral los senadores Enrique Buzarquis (PLRA) y Juan Afara (ANR), mientras que la Cámara Baja está representada por los colorados Basilio Bachi Núñez (cartista), del cartismo; Hugo Ramírez, oficialismo, y el liberal Jorge Ávalos Mariño.

Pese a que Bachi Núñez forma parte del grupo y el informe cuenta con varias páginas que hablan del contrabando de cigarrillos y de Horacio Cartes, durante la presentación del documento en el Congreso Nacional, Núñez se mostró molesto y se retiró, argumentando que el documento está “contaminado por cuestiones políticas”.