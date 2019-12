Incendio consumió una vivienda en barrio Kambala y afectados piden ayuda

Una garrafa explotó durante el incendio y afectó toda la parte superior de la vivienda, mientras que tampoco se descarta un posible derrumbe de toda la estructura, ya que estuvo sometida a altas temperaturas.

El propietario de la vivienda, de nombre Roque Fariña, quien se encontraba trabajando cuando se registró el incendio, manifestó que en el interior del domicilio se encontraban su madre y sus sobrinos, pero que afortunadamente lograron salir del lugar.

Embed #AHORA. Incendio de gran magnitud dentro de una vivienda ubicada en la zona conocida como 'Kambala', detrás del Hospital del Trauma. #TelefuturoPy vía @npyoficial pic.twitter.com/EojchIAEHx — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) December 26, 2019

Asimismo, señaló que tendrán que ver dónde pasar la noche y posiblemente acudan a lo de sus parientes, pero piden ayuda a las personas para volver a reconstruir su casa y ayudar con los gastos.

El capitán Rubén Valdez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, explicó a NPY que todo el techo se desmoronó y que el fuego ya está controlado. Así también, refirió que el fuego no se propagó gracias a que las paredes eran de material.

No obstante, indicó que aún existe riesgo de derrumbe y de explosión, ya que hay una garrafa en el lugar a la cual aún no se ha podido acceder, además de que no se puede lanzar agua en zonas donde puedan existir conexiones eléctricas no previstas.

El barrio Kambala es conocido por sus angostos pasillos, lo que dificultó el fácil acceso de las tres unidades de bomberos voluntarios que asistieron al lugar.

El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, también se hizo presente en el lugar, a pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, atendiendo a la complejidad del barrio y lo que podría generar un incendio de grandes proporciones

Asimismo, dijo que están viendo cómo asistir a la familia y que se está viendo con personal militar para que pueda recoger los escombros.

Las personas que quieran colaborar con los afectados pueden hacerlo al (0986) 416-000.