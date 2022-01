Imputan y piden prisión para trabajador que mató a asaltante

El hombre, que se dedica a llevar pasajeros y distribuir productos a otros comercios, aparentemente forcejeó con un ex preso identificado como Julio César Osorio, de 25 años, tras haber sido presuntamente asaltado por este último en Fernando de la Mora.

La representante del Ministerio Público Sandra Fariña es quien llevaba la causa, pero al dar positivo al Covid-19 el caso pasó a manos de la agente fiscal Fátima Britos, quien apenas se hizo cargo decidió imputar al procesado y pedir su prisión preventiva.

Además, el trabajador debe comparecer este miércoles ante el Juzgado de Fernando de la Mora para su imposición de medidas.

El caso

Agentes policiales hallaron el cuerpo sin vida de Julio César Osorio, alias Tres Dedos, sobre la calle Boquerón y Panchito López, en la ciudad de Fernando de la Mora, zona Sur, alrededor de las 04:30 del lunes. El sindicado como asaltante había salido de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hacía apenas una semana.

Tras verificar el cuerpo, se confirmó que el ex convicto tenía una herida en el pecho, producida por arma blanca, aparentemente un puñal.

Posteriormente, se confirmó que Osorio forcejeó con Fernández, tras lo cual el ex preso perdió la vida, mientras que el comerciante se trasladó por su cuenta hasta el Hospital de Clínicas, en San Lorenzo, pero luego fue derivado hasta el Hospital de Trauma, debido a las graves lesiones que presentó.

Después de su atención, se dirigió hasta la Comisaría 1ª de Paraguarí, ciudad donde reside, para denunciar lo que le había ocurrido, pero terminó detenido, al ser informado que Tres Dedos había perdido la vida.

El relato del comerciante

Según el relato que Fernández brindó a Telefuturo, después de bajar a sus pasajeros en el Mercado de Abasto, alrededor de las 23:00 de la noche del domingo, se estacionó en una estación de servicios en Fernando de la Mora, zona Sur, para descansar y luego partir nuevamente hacia Paraguarí, pensando que el sitio era seguro debido a la iluminación, según dijo.

Mientras estaba dormitando, el comerciante se percató de que el delincuente se disponía a huir, tras haberle robado su celular, billetera con sus documentaciones y otras pertenencias de valor.

Inmediatamente, Fernández persiguió al ex preso por alrededor de tres cuadras y cuando logró alcanzarle le pidió que le devuelva sus cosas, señalando que lo que quería era "negociar" con el mismo. Sin embargo, Osorio se rehusó y sacó un objeto, que Fernández dijo desconocer exactamente de qué se trataba, con el cual le atacó y le ocasionó las heridas.

"Ahí sentí un picazón, yo ni me di cuenta de que él me había clavado en ese momento. Yo estaba descalzo y sin nada en la mano, pero me defendí. Forcejeamos entre 2 y 3 minutos, no vi lo que tenía en la mano, pero vi que era un objeto. Se habrá clavado con su propia arma. Se le cayó el celular y agarré. Ahí se abrió también y yo me fui. Luego vi que me siguió otra vez, pero yo ya estaba de retorno a mi vehículo porque ya me sentía mal, pedí ayuda, pero como no había ningún sujeto, me dispuse a recurrir a un centro asistencial y ya no estuve al tanto de su situación", relató el trabajador.

Al ser consultado del motivo por el cual le imputaron, dijo que todavía no habló con las autoridades. "No sé por qué será, porque yo no tengo intenciones de hacerle ningún mal a nadie, solo tengo antecedentes por accidente de tránsito. El homicidio doloso es con intenciones de matar y yo no tengo intenciones, soy padre de familia de un niño de 7 años, que también depende de mí", expresó finalmente Fernández.

El ahora fallecido, conocido como Tres Dedos, contaba con seis antecedentes policiales por distintos hechos y había abandonado la cárcel luego de obtener prisión domiciliaria.