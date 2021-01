Imputan a jóvenes violentos de San Bernardino

La agente fiscal María Angélica Insaurralde presentó imputación por coacción grave, amenaza de hecho punible y perturbación a la paz pública contra tres jóvenes, pero los nombres no fueron publicados.

La fiscala dijo a Telefuturo que se pidieron medidas alternativas a la prisión por tratarse de delitos y que si durante la investigación se constatan nuevos hechos punibles, se ampliarán la imputación.

El caso se dio a conocer luego de que se viralizara un video en el que aparecen tres jóvenes amenazando con golpear a otro en San Bernardino.

El día posterior, un joven identificado como Bruno Matías Miranda, de 19 años, presentó una denuncia y dijo haber sido golpeado por Josua Fromherz, también de 19 años. No obstante, en las redes se mencionaba a Miranda como el agresor.

El joven fue convocado a declarar e igualmente se procedió a la inspección médica a fin de obtener el reporte del médico forense sobre las condiciones de salud de la víctima.

Audio de amenazas

Luego de la agresión, también se divulgó en redes un audio que habría sido enviado por uno de los agresores a su novia.

En el audio el joven alardea diciendo "le rompí la cara", y de fondo se escuchan las voces de otros sujetos que alientan la golpiza.

El Ministerio Público también analizará este audio para decidir si se abrirá o no una investigación por hechos de violencia hacia la mujer en cuestión.

"Vos no aparezcas en mi vida porque a vos también te voy a romper la cara, no me calienta, desaparecé de mi vida, y le voy a volar la cara al hijo de puta todos los días de mi vida. A todo les vamos a matar", amenazó el joven a la mujer.