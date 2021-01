La fiscala María Angélica Insaurralde detalló a Última Hora que luego de que el video de la amenaza corriera en las redes sociales abrió una investigación de oficio. Sin embargo, aquel domingo no recibió ninguna denuncia del hecho.

Dijo que el lunes siguiente una comisaria de San Bernardino le informó sobre la denuncia hecha por un joven, identificado como Bruno Matías Miranda, de 19 años, quien dijo ser víctima de golpes que le propinó Josua Fromherz, también de 19 años.

Sin embargo, la fiscala decidió no convocar a una testifical al denunciante porque en las publicaciones de las redes se denunciaba justamente a Miranda como el agresor, por lo que buscó contactar con Fromherz.

El joven fue convocado a declarar e igualmente se procedió a la inspección médica a fin de obtener el reporte del médico forense sobre las condiciones de salud de la víctima.

La fiscala Insaurralde señaló que este miércoles tendrá las desgrabaciones del teléfono celular de la víctima y otras personas fueron citadas para declarar.

Así también, se requirió la verificación de imágenes de circuito de la zona y otras diligencias que están siendo realizadas por el Ministerio Público. Se ha remitido oficio a la Policía Nacional a fin de que se identifiquen el vehículo y a las personas que estaban en su interior, informó la Fiscalía.

La representante del Ministerio Público mencionó que se encuentra cumpliendo aislamiento preventivo, por lo que recién podrá evaluar los resultados esta semana y determinar la comisión de un hecho punible de acción penal pública.

Nuevo audio sobre amenaza a novia

Este martes se divulgó en redes un audio que habría sido enviado por uno de los agresores a su novia, luego de que haya golpeado a Fromherz. En el audio el joven alardea diciendo "le rompí la cara", y de fondo se escuchan las voces de otros sujetos que alientan la golpiza.

El agresor en todo tiempo culpó a la joven de haber desatado la pelea por supuestamente conversar con el victimario. Además de amenazarla a ella y al joven incluso de matarlo. El video despertó una gran indignación en redes sociales.

"Si tenemos problemas judiciales es tu culpa: escuchaste, es tu culpa, no me calienta, es tu culpa y le voy a hablar a tu mamá que vos sos la causante de mi denuncia", se escucha decir a los gritos.

El joven, sumamente alterado, continúa diciendo: "Vos no aparezcas en mi vida porque a vos también te voy a romper la cara, no me calienta, desaparecé de mi vida, y le voy a volar la cara al hijo de puta todos los días de mi vida. A todo les vamos a matar", amenazó.

El Ministerio Público también analizará este audio para decidir si se abrirá o no una investigación por hechos de violencia hacia la mujer en cuestión.