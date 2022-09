“Lo que ha ocurrido aquel viernes, lo voy a hablar con mucha entereza moral, lo que me acusaron, no existe en el mundo, no es cierto las cosas que han levantado; la infamia y la calumnia que han levantado en mi contra no existen ni en Paraguay ni en el mundo”, remarcó.

Asimismo, señaló que cuando se percató de que no se trataba de ninguna trampa que le instalaron en el Ministerio Público, pidió ver las pruebas para salir de la Vicepresidencia de la República, cargo que había anunciado que iba a dejar y finalmente se retractó.

“Sí renuncié a la candidatura del movimiento, porque eso sí iba a ser un problema, porque nosotros estamos defendiendo y levantando banderas que nos iba a ser imposible seguir defendiendo con esa acusación que me hizo la Embajada de Estados Unidos”, reconoció, tras dar paso al ex ministro de Obras, Arnoldo Wiens.

Nuevamente en el discurso, insistió en que no es cierto lo que se estuvo hablando en su contra y que es una difamación y una calumnia.

“Acá hay cosas ocultas, cosas oscuras, pero todo lo oculto mañana será revelado”, remarcó el vicepresidente, no dejando claro a qué específicamente se refiere.

Seguidamente, sostuvo que cuando tuvo que renunciar a la precandidatura, empezaron a ver quién era la persona más adecuada para llevar adelante los principios por los que luchan y eligieron al ex ministro de Obras Públicas.

En ese sentido, aseguró a los funcionarios públicos presentes que Wiens conoce el trabajo de cada uno y que uno de los compromisos de gobierno que tenía él antes de renunciar a la precandidatura era hacer respetar la carrera del funcionario público.

“Uno de los compromisos que yo tenía era que íbamos a hacer respetar la carrera del funcionario público en cada institución, de que ya no íbamos a permitir que ministros que vengan de paracaídas tengan la posibilidad de traer gente de afuera, llenar los cargos más importantes y dejar afuera a los compañeros que realmente tienen condiciones y aptitudes para ocupar esos cargos”, remarcó.

De igual manera, aseguró que la reforma del Estado se debe basar en mejorar la calidad del gasto y las compras públicas, pero que él se comprometió a que ningún solo funcionario público iba a ser despedido de su cargo.

Sobre el punto, pidió a los funcionarios redoblar esfuerzos para que el movimiento llegue a la victoria. También resaltó que los funcionarios públicos hayan elegido a dos representantes para buscar llegar al Congreso.

Entre otras cosas, hizo nuevamente alusión a la acusación en su contra, buscando instalar que existen "intereses ideológicos" a lo mejor por parte de EEUU, atendiendo a la orientación sexual del embajador actual, Marc Ostfield.

“Voy a decir que el movimiento Fuerza Republicana defiende la familia, es un movimiento que no solo por los valores y principios cristianos defendemos el matrimonio entre el hombre y la mujer, porque eso es una cuestión también legal, porque nuestra Constitución Nacional establece que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y que la vida se desprende de la concepción”, aseveró.

Finalmente, dijo que "a lo mejor ese es su pecado", pero que lo mismo iban a seguir defendiendo eso desde el movimiento como cristianos.