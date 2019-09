“Acá se habla mucho de ‘caiga quien caiga’, pero la de Petropar (Patricia Samudio) vende combustible un viernes y el lunes tiene otro costo, eso se llama lesión de confianza”, lanzó.

El ex presidente también se refirió a la intervención de la empresa estatal por parte del entonces asesor de Transparencia del Gobierno. “Mandan a (Carlos) Arregui del PDP y el caiga quien caiga no hay. Y a mí no me tiene que decir Arregui que eso no es lesión de confianza y de eso hay un montón (sic)”, señaló el líder del movimiento Honor Colorado.

La actual titular de Petróleos Paraguayos, Patricia Samudio, había denunciado un desfalco de G. 3.000 millones, aparentemente, cometido durante la anterior administración, de Eddie Jara, durante el gobierno de Cartes.

Mientras que ella fue denunciada por lesión de confianza, supuestamente por beneficiar a empresas amigas al dar información privilegiada a Monte Alegre SA, propiedad de la familia de Conrado Hoeckle, ex asesor de Abdo Benítez.

Cartes también confesó a los medios que no habla con el presidente Mario Abdo desde hace rato, mientras que el líder de Añetete da a entender que la comunicación es constante.

Horacio Cartes participó este miércoles de la inauguración de un salón multiuso en la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el espacio servirá para los trabajos electorales del Tribunal Electoral Paraguayo (TEP).

Tras la crisis política que se instaló en el país por haberse firmado un acuerdo secreto sobre la compra de potencia de Itaipú y que estuvo a punto de desembocar en un juicio político del Poder Ejecutivo, se habló de un acercamiento entre los sectores de Añetete y Honor Colorado, pero hasta el momento ambos líderes no coincidieron en ninguna actividad, ni siquiera en el aniversario del Partido Colorado.