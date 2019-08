Mario Abdo dice que Cartes no le pidió nada a cambio de su apoyo

Mario Abdo Benítez agradeció a Cartes el gesto de estabilidad por no apoyar el juicio político.

El presidente reiteró que lo mejor para el país es que el juicio político sea tratado en la brevedad posible y así devolver la estabilidad al país, “sea cual sea el resultado”.

Asimismo, agradeció al movimiento Honor Colorado por bajarse de la intención de apoyar un juicio político, lo que hace que no haya números para la destitución del presidente y vicepresidente en el Congreso Nacional.

“Hablé por teléfono con él (Cartes). Le saludé y agradecí por su gesto en pos de la estabilidad. El gesto del presidente del partido (Pedro Alliana) y el movimiento Honor Colorado es un paso importante para el fortalecimiento de la democracia”, dijo.

Ante la consulta de si hubo algún pedido de Cartes a cambio de la estabilidad política, el mandatario aseguró que el líder de Honor Colorado no le hizo pedido alguno. “No, no me pidió nada”, expresó.

Respeto a una reunión con el ex mandatario, señalo que conversarán de manera permanente, confirmando así su acercamiento al movimiento rival de su facción Colorado Añetete.

Horacio Cartes es el líder de Honor Colorado, que se separa del bloque oficialista. Las bancas con las que cuenta en el Congreso hacen que la postura del grupo político sea clave para definir si se hace o no un juicio político.

El mandatario adelantó que trabajarán para que las bancadas del Partido Colorado actúen de manera coordinada. Informó que mantendrá reuniones periódicas con los bloques colorados, así como también con la oposición.

La comunicación del Gobierno

Mario Abdo Benítez se comprometió a conversar con mayor frecuencia con los medios de comunicación, para así llegar a la ciudadanía. En su primer año de gestión, reconoció que se evitaba hablar con la prensa.

“El primer año hablé muy poco, creo que el Presidente debe hablar cuando tiene algo que decir; me comprometo al inicio del segundo año en que vamos a comunicar mejor y estar más cerca de los comunicadores para estar más cerca de la gente”, expresó.

Tras una distendida y prolongada charla con los medios, el mandatario regresó al Palacio de López, donde se reúne con referentes de su Gobierno.

Crisis

El Gobierno atraviesa una crisis política que pone en vilo, no solo al presidente, sino también a su vicepresidente. La sombra del juicio político sigue latente y esto afecta, incluso, a la economía.

El pedido de enjuiciamiento se debe al polémico acuerdo firmado con Brasil sobre Itaipú, que desató una crisis política en Paraguay. La oposición exige la salida de las cabezas del Poder Ejecutivo por el caso.

El hecho fue repudiado por distintos sectores y también motivó una investigación de parte de la Fiscalía, donde, hasta el momento, declararon el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira, Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez, Benigno López, Luis Castiglioni y Joselo Rodríguez.

El acta acabó siendo anulada con la venia de Brasil. Este miércoles se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país ratificó que el documento quedaba sin efecto.