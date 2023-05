Horacio Cartes acusa a Mario Abdo de complot para desprestigiar su imagen

“Me victimizaron (sic), les dio bronca porque yo rechacé todas esas acusaciones desde un principio, sigo rechazando, hasta hoy día no sé de qué me acusan Y lamentablemente tenés que agregar que un presidente de la república está al frente de todo esto que estuvo enfrente de todo esto con la ayuda de la embajada de Estados Unidos”, indicó.

Señaló que las acusaciones y su designación como "significativamente corrupto" fueron un golpe durísimo para él, ya que afectaron directamente a sus hijos, pero que no decaerá y se mantendrá templado para enfrentar la situación y esclarecer todo lo que venga.

https://twitter.com/AM_1080/status/1653872097129627648 Sanciones de EEUU: "Yo rechacé todas las acusaciones y hasta hoy día no sé de qué me acusan"



"Estoy para pelea. Estoy con la conciencia tranquila, esto se va aclarar y no podrán acusarme de nada"



Horacio Cartes, presidente de la ANR#AM1080 pic.twitter.com/J9tOox8CoP — Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 3, 2023

Señaló que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez aparentemenet manifestó que lo acabaría personalmente, económicamente y profesionalmente, pero que luchará con la conciencia tranquila, “porque esto se va a aclarar y no van a poder acusar absolutamente con argumentos de absolutamente nada”

“A quien le tuvo enfrente le dijo que me iba a acabar, que no iba a parar hasta fundirme personalmente y a nivel profesional, me hizo un daño económico y reputacional inmenso pero salimos a luchar. Me temblé y estoy para la pelea no para doblarme, porque voy a seguir peleando por la verdad, con la conciencia absolutamente tranquila”, aseveró.

Reconoció que, a pesar de vender su tabacalera y otras empresas donde tenía el poder del más del 50% de las acciones, la prioridad no es el dinero, sino su reputación debido a que tenían una elección que afrontar. De igual manera, insistió que seguirá siendo una herramienta útil para el Paraguay y su gente, además de ser un buen presidente de la ANR.

En cuanto al problema con Israel señaló que tiene un amor y respeto profundo por dicho país y que Santiago Peña, entre sus planes, quiere recuperar la embajada en Jerusalén.

“Santiago Peña estuvo manifestando en varias oportunidades que entre sus prioridades va estar otra vez llevar la Embajada paraguaya Jerusalén. De vuelta el cariño y el afecto, yo no solo tengo amor por ella. Yo muero por Israel con toda sinceridad”, indicó.

En cuando a su supuesta participación terrorista señaló que la acusación es una completa barbaridad y volvió a acusar a Abdo Benítez de querer dañar al grupo Cartes con las acusaciones del avión venezolano-iraní, pero está con la conciencia tranquila.

“En forma personal, el propio presidente de la República, nos cuentan amigos de Argentina, que él quería usar el tema del avión para causarme daño, pero Dios es justo y la justicia llega, a veces demora y no es cómodo aguardar", señaló.

Manifestó que hasta la fecha no tiene idea por qué el presidente Mario Abdo Benítez lo odia tanto, dijo que es una cuestión que a todos le sorprende, pero que no le afecta porque ya lo perdonó.

“Que Dios le perdone porque yo ya lo perdone. La vida sigue”, indicó.

Señaló que continuará con mucha fuerza, con ganas y seguridad de seguir construyendo más progreso y empleos para el Paraguay, ya que es un deber con el todopoderoso, no con él.

Peña y sus decisiones

En cuanto al mandato de Santiago Peña en la Presidencia de la República en el periodo 2023-2028 indicó que no se inmiscuirá en sus decisiones y mucho menos en la elección de su Gabinete, sobre el cual aseguró que estar encantado con que Peña escoja colorados para que lo integren.

"El Gabinete es atribución del presidente, tiene que elegir él. Realmente quiero ser la persona que menos llame al presidente de la República, quiero ser el presidente (del Partido Colorado) que menos le pida cosas, yo no dependo de nada del Estado. Y quiero ser la persona que más le ayude", indicó.

Por otro lado, confesó que no se esperaba una diferencia tan alta en las urnas y que agradece la confianza del pueblo y a la gente del partido, así también sabe que tienen una deuda enorme con el electorado.

Además, aseguró que le ganaron al discurso de odio y violencia de los contrincantes y que, de haber ganada Efraín Alegre se tendrían que ir del país, aseguró que la gente quiere soluciones, no más odio y problemas

“No me quiero imaginar, hubiéramos tenido que salir rajando de acá, porque lo que puedo esperar de esa persona con quien competíamos no solo es nada, sino todo violencia, todo es odio, pero con la gracia de Dios evidentemente fracasó el discurso del odio, de la amenaza y todo eso, creo que ganó el bien y nos demostró que la gente no es pelea y bronca lo que quiere, la gente tiene sus problemas y nuestra obligación es resolver los problemas de la gente y no estar ofreciendo más odio”, mencionó.

Para finalizar, se tomó su tiempo y agradeció una vez más a todas las personas que apostaron por él, por el partido y por la figura de Santiago Peña y Pedro Alliana.

"Muchísimas gracias sobre todo aquellos que confiaron, vamos a dejar hasta la última gota de sacrificio para honrar. Aquellos que no nos confiaron salir a procurar a ganarse el cariño y la confianza de quienes no nos han votado. Doy gracias a Dios porque la unica fortaleza fue que sentí que nunca me largó la mano el todopoderoso", sentenció.