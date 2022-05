Historiador se encadena para exigir deuda a Comuna de Hernandarias

Miranda Silva realizó una manifestación pacífica en el lugar con un cartel que reza: "Quiero cobrar por los 100 libros que me debe la Municipalidad".

A través de un video explicó que le entregó a la institución 100 ejemplares para que se puedan distribuir y que lo había realizado a pedido de la Dirección de Cultura de la Comuna de Hernandarias que estaba en la administración anterior, cuyo jefe comunal era Rubén Rojas (ANR).

Fidel Miranda Silva.mp4 Video: Wilson Ferreira.

"En el 2022, desde enero que vengo intentando hablar con el actual intendente Nelson Cano y hasta el momento no me recibió y no tengo respuestas, sobre si me va a pagar o no (...). Me ignora, prácticamente", lamentó.

El historiador mencionó que la manifestación pacífica es el último recurso que le queda y si eventualmente a la Municipalidad de Hernandarias no le resulta posible hacer el pago, pidió que se le devuelvan todos los ejemplares de su autoría.

Fidel Miranda Silva recalcó que tiene todos los documentos para demostrar la deuda y apeló al apoyo ciudadano en la causa.