Hay fuertes rumores de un pedido de EEUU, dice diputado Édgar Acosta

"No puedo confirmar, pero sí hay fuertes rumores de que hay un pedido ya (de Estados Unidos) y que alguna gente ya conoce. En ningún momento se puso nombre o nombres, pero se habló durante toda la sesión (de Diputados) y desde la una y media de la tarde fue más fuerte todo el comentario", expresó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Explicó que no sabe de donde surge el rumor, pero confirmó que sí había comentarios entre todos los parlamentarios y que es "categórico que así sería".

"Todos tenían la misma información. (En tanto) de dónde surgió y quien inició con eso (el rumor), no sé", concluyó.

https://twitter.com/AM_1080/status/1575241226265440257 ATENCIÓN ¿Habría alguna novedad de Estados Unidos en las próximas horas?



El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, brindó el 22 de julio pasado una conferencia de prensa donde informó respecto al caso del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, quien ya está en la lista negra de corruptos.

La denominación de "significativamente corrupto" trae consigo que los familiares directos del ex mandatario no puedan gestionar ni acceder a la visa, entre los cuales el Departamento de Estado decidió aplicar la medida a sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes. No obstante, no tiene ningún efecto sobre los bienes del ex titular del Poder Ejecutivo, ni resulta en la imposición de sanciones financieras.

Estados Unidos señaló que Horacio Cartes utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio, Darío Messer.

En la lista de significativamente corruptos también se encuentra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Su designación es debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluyendo el ofrecimiento de más de USD 1 millón "para obstruir una investigación que amenazaba a sus intereses".

Según los datos, el ofrecimiento hizo Juan Carlos Duarte, director jurídico de Yacyretá, por lo que también está en la lista negra.

Asimismo, el ex fiscal general paraguayo Javier Díaz Verón se encuentra en la lista, además del diputado Ulises Quintana y el fallecido ex senador Óscar González Daher. Apenas durante el 2021, casi 90 personas en todo el mundo fueron designadas.