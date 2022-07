Cartes es declarado por EEUU significativamente corrupto

Ex presidente Horacio Cartes es el 4º paraguayo sancionado por corrupto por los EE.UU.

Aunque el diplomático no mencionó nombre, se deduce que se trata de Darío Messer, conocido como “hermano del alma” de Horacio Cartes, a quien se lo vincula como parte de una organización trasnacional de blanqueo de capitales en Paraguay. En agosto de 2020, como parte de su delación premiada, Messer había señalado que el Banco Basa, propiedad del ex presidente, formaba parte de un esquema supuestamente "legal" para el lavado de activos.

En cuanto a los lazos con organizaciones terroristas, sería por el caso del avión iraní que vino al país a llevar un cargamento de cigarrillos de Tabesa y luego fue retenido en Argentina.

“La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los EEUU”, resalta el informe al que dio lectura Ostfield, apenas hecha pública en Washington por el propio Antonuy Blinken, secretario de Estado de los EEUU, a través de un tuit.

La designación pública del ex presidente implica que él y sus hijos mayores, cuyos nombres, Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes Montaña, fueron mencionados explícitamente en la decisión del Departamento de Estado, ya no puedan ingresar a los Estados Unidos.

El diplomático adelantó que “esta no será nuestra última designación en Paraguay”. Dijo que su país utilizará todas las herramientas a su alcance, como investigaciones, extradiciones, sanciones financieras y restricciones de visa, entre otras, para combatir la corrupción y el crimen organizado en cada oportunidad que tenga, en todo el mundo. “Haremos esto, sin considerar la afiliación política, la riqueza o las conexiones personales de las personas implicadas”.

La medida evita que las personas corruptas busquen refugio en los EEUU. Solo en 2021 este país designó a casi 90 personas en todo el mundo bajo restricción de visas relacionadas con la corrupción. El miércoles último, también lo hizo con 60 funcionarios y ex responsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países.

PREGUNTAS El embajador aceptó responder tres preguntas de los periodistas presentes. La primera fue acerca de si la Justicia norteamericana tiene abierta una investigación sobre Cartes y si podría solicitarse la detención con fines de extradición. Ostfield respondió que no podía revelar ningún detalle específico sobre investigaciones en curso o futuras, “porque no queremos interferir en estas investigaciones”.

No obstante, aclaró que EE.UU continuará utilizando todas las herramientas que tiene para combatir la corrupción “con Paraguay y el Paraguay”.

La segunda pregunta giró en torno a si qué esperaría su país a partir de esta designación en cuanto a la Fiscalía General del Estado del Paraguay, que debe impulsar las investigaciones, pero es funcional a Horacio Cartes.

El diplomático se limitó a decir que esta designación es unilateral de los Estados Unidos, sin participación del Ministerio Público de parte del Gobierno paraguayo. Aunque acotó: “Quiero enfatizar que esta designación no tiene nada que ver con la política”.

La última pregunta fue por qué señalar como corrupta a una persona si en su país no tiene una investigación abierta ni está condenada. El embajador contestó que cuando hay suficiente evidencia, información creíble, el secretario de Estado de los EEUU debe designar a esa persona como significativamente corrupta. “Como he dicho, esta no será nuestra última designación en Paraguay”, insistió.

apoyo El señalamiento público de Horacio Cartes como persona corrupta, así como la reciente extradición a los Estados Unidos de Kassen Mohamad Hijazi (ciudadano brasileño de origen libanés, que operaba en Ciudad del Este en lavado de dinero), y el apoyo a la operación antinarcóticos A Ultranza Py, “son ejemplos del continuo apoyo de los Estados Unidos a la lucha del Paraguay contra la corrupción y la actividad criminal”, destacó el embajador.

“Desde mi llegada al Paraguay dejé en claro que mi principal prioridad como embajador es hacer todo lo posible para combatir la corrupción, la impunidad y los delitos que estas actividades facilitan. Estos retos impactan los intereses nacionales de ambos países. La designación de hoy reafirma el compromiso de los Estados Unidos en el combate a la corrupción y la impunidad que socavan la confianza del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas”, subrayó.

En junio pasado, el embajador Ostfield había anticipado que Paraguay es un país amigo y que su Gobierno seguirá colaborando en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y adelantado sobre la ampliación de personas declaradas como corruptas. Es decir que el ex senador Óscar González Daher, el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón y el diputado colorado Ulises Quintana comparten con Cartes a partir de ayer la calificación de “significativamente corruptos.

Departamento de Estado tiene información creíble sobre HC

El Departamento de Estado tiene información creíble de que Horacio Cartes “estuvo involucrado en corrupción significativa mientras se desempeñaba como presidente del Paraguay”, dice un resumen de prensa entregado ayer en la Embajada de los Estados Unidos en Asunción al concluir la conferencia de prensa presidida por el embajador Marc Ostfield.

“Actos de corrupción como este socavan las instituciones y los procesos del país, así como la confianza del

público en la capacidad del Gobierno paraguayo de cumplir con su pueblo”, resalta.

Con respecto a si la designación de “persona significativamente corrupta” tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos por el resto de sus vidas, el documento indica que este señalamiento “no tiene límite de tiempo”. Que esa persona “no será elegible para una visa de viaje a los EEUU”.

Razones. Participación en actos significativos de corrupción y lazos con organizaciones terroristas.

Acusación. Usó la Presidencia de Paraguay para obstruir investigación de crimen transnacional.

Proceso. No se reveló ningún detalle específico sobre investigaciones en curso o futuras.

Prohibición. El ex presidente y sus tres hijos no podrán volver a ingresar a los Estados Unidos.

La obstrucción a la investigación de un crimen transnacional le permitió seguir participando en actividades corruptas.

El secretario de Estado tiene información creíble de participación directa o indirecta en corrupción significativa.

Los esfuerzos de los EEUU para combatir la corrupción se basan en información creíble y revisión rigurosa.

EEUU utilizará todas las herramientas a su alcance: sanciones financieras, extradiciones, restricciones de visa.

Haremos esto sin considerar la afiliación política, la riqueza o las conexiones personales de las personas implicadas.

No podemos revelar ningún detalle específico sobre investigaciones en curso o futuras, para evitar interferir.

OGD lideró la primera lista negra

Con la incorporación del ex presidente Horacio Cartes a la lista de personas “significativamente corruptas”, son cuatro políticos paraguayos los que hasta ahora fueron sancionados por los Estados Unidos por estar presuntamente ligados a actos de corrupción, crimen transnacional y terrorismo.

En su momento, el país norteamericano declaró como significativamente corruptos al fallecido ex senador colorado Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Otro que fue incluido en la lista fue el diputado Ulises Quintana. En diciembre de 2019 se informaba de la inclusión de González Daher en la lista y el de Javier Díaz Verón. En abril de 2021 se agregaba en la nómina al colorado Ulises Quintana. La lista de paraguayos designados por EEUU como “significativamente corruptos” podría ser ampliada, a juzgar las declaraciones del embajador norteamericano Marc Ostfield. De hecho, EEUU tiene un abanico de candidatos.