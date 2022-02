Hallan camioneta incinerada en Itapúa con un impacto de bala

Si bien no existe ninguna evidencia física o testifical de que este vehículo incinerado esté relacionado a ningún hecho punible, tampoco descartan que esté vinculado al atentado ocurrido en San Bernardino, donde perdieron la vida dos personas y otras resultaron heridas.

"Si bien el vehículo fue incinerado, nosotros no tenemos ninguna evidencia física ni testifical de que esté relacionado a ningún hecho punible”, dijo el comisario Hugo Florentín, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional.

En ese sentido, indicó que no tiene conocimiento de eso en forma oficial. “Yo me enteré a través de la prensa de esa versión, pero no quiero descartar nada, porque de repente puede haber testigos que se le está guardando", agregó.

El martes en horas de la tarde fue hallado totalmente incinerado el automóvil de la marca Jeep, modelo Renegade, cuyos demás datos y propietario se desconoce. En el lugar se logró incautar una chapa presumiblemente Argentina N° JAM 862 y un logotipo de plástico que se lee Renegade.

Tras la inspección de los intervinientes, efectivos de la comisaría de San Pedro del Paraná, en forma conjunta con personal del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles y de Criminalística, constataron un orificio en la puerta delantera lado derecho que se trataría de un impacto de bala.

"Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes si está vinculado a algún hecho punible en la zona de Itapúa o Caazapá, porque es un vehículo de alta gama cuya chapa no le corresponde y por el número del chasis podremos saber el origen si es de Argentina o de Brasil", señaló el policía.