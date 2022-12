Hacienda sigue sin recibir PGN 2023 por parte del Congreso

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló a Monumental 1080 AM que tienen algunas preocupaciones en torno a las decisiones que se tomaron en el Congreso respecto al PGN 2023, pero que aguardan la versión final para poder dar una recomendación al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Hoy todavía no tenemos muy claro si la recomendación de Hacienda va a ser el veto parcial o la promulgación de la ley y dentro de la etapa de ejecución del presupuesto ver cómo mitigar los impactos de las decisiones que se tomaron en el Congreso”, indicó.

En ese sentido, mencionó que las preocupaciones son por el aumento de las estimaciones de ingresos para el próximo año, además de las reasignaciones de gastos de capital (inversión en obras) a gastos corrientes (pago de salarios).

“Pero hay que entender que nosotros tenemos que analizar la posibilidad técnica del veto. Podemos no estar de acuerdo, pero muchas veces técnicamente es imposible eliminar esas decisiones con base en las herramientas que tenemos”, manifestó.

El ministro explicó que se tiene que ver si técnicamente es viable eliminar los aumentos con los ingresos que no tienen sustento, pero que recién una vez que les remitan el PGN desde el Congreso van a tener una precisión o posición más clara.

“Definitivamente estamos totalmente en desacuerdo con esa decisión”, expresó el ministro, respecto al aumento del PGN 2023 y mayores gastos para salarios.

Llamosas detalló que el PGN 2023 es de más de USD 14.500 millones en general y que todas las decisiones que se tomaron sobre un aumento de ingresos o reasignaciones de gastos corrientes suman USD 50 millones.

“En comparación con otros presupuestos, no es el peor, pero cada año se van agregando mayores rigideces y el fisco hoy no está con posibilidades de financiar gastos que no tienen un sustento de ingreso y lo relacionado con la inversión pública, es de público conocimiento que está apretada y cada año hace que sea más compleja la administración del presupuesto”, remarcó.

De igual manera, aclaró que no hay un plazo establecido para la aprobación del PGN 2023 y que les habían dicho que sería reenviado desde el Congreso en la fecha, pero se pasó para la otra semana.

“Una vez que tengamos el presupuesto, podremos ver si las recomendaciones son técnicamente viables”, adelantó.

Sobre la perspectiva para el 2023, dijo que se están viendo señales de recuperación de la economía por tercer año y que los ingresos tributarios al mes de octubre son positivos, con una perspectiva buena.

“Se estima un crecimiento de la economía en torno al 4,5%, con una recuperación del sector agrícola y una dinámica de otros sectores industriales, como construcciones, etc.”, declaró.

Finalmente, afirmó que la presión de las inflaciones está cediendo y se espera un buen año económico.