Guerra antes del Apertura

A una semana del arranque del torneo Apertura se presenta una situación poco clara que pone nuevamente frente a frente a la Asociación Paraguaya de Fútbol y el club Olimpia.

Sucede que la APF recibió una denuncia contra Marco Trovato, presidente franjeado, por parte de una persona física (de la que no se otorgó ningún dato) y esta llegó hasta la FIFA, quien se mostró interesada, según explicó Luis Ayala, integrante de la Comisión de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien ayer partió a Suiza. “Se presentó un escribano público a pedido de una tercera persona a los efectos de presentar una denuncia y solicitar una investigación en relación a los hechos que están detallados en la denuncia. La persona solicitó que la denuncia se presente ante la Comisión de Ética de la APF, de la Conmebol y de la FIFA”, comentó el abogado Ayala en contacto con el programa Urbana al Máximo. “Inmediatamente ordenamos la apertura de una investigación, se comunicó de este tema a la FIFA; ellos tomaron carta en el asunto e inmediatamente nos solicitaron que vayamos para allá”, agregó. NO HAY RELACIÓN. El delegado negó que esta nueva atribución tenga vinculación con el caso del cobro electrónico de las apuestas deportivas por parte de la empresa de Trovato. “Este tema es un expediente aparte, no tiene relación alguna con la denuncia anterior. No puedo dar datos o detalles por el tema de confidencialidad, pero habría existido una infracción al código de ética. La denuncia es directamente contra el presidente del Olimpia”. Para finalizar, Ayala dejó en claro. “La Comisión de Ética (APF) investigará una posible infracción. Tenemos una reunión el viernes (hoy). Realizaremos la investigación con mucha prudencia”, subrayó.





Ballota critica con mucha vehemencia

Por su parte, el vicepresidente franjeado, Pedro Ballota, dijo a FALG: “Me parece un disparate y la APF no debería prestarse a estas estupideces”, opinó.

Considera que detrás del caso estarían gente vinculada a un club, cuyos dos jugadores ficharon este año por el Decano (Pollo Recalde y Alan Benítez). Al ser consultado, si es que Horacio Cartes estaría detrás de esta denuncia respondió certero. “No me cabe la menor duda que está detrás de todo esto”, contestó el directivo franjeado.

El delegado de Olimpia ante APF, José Montero, dijo que no fueron notificados de nada. “No tenemos información”, dijo.