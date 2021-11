Gremios gastronómicos y hoteleros, en contra de sectorizar a no vacunados

Empresarios están en contra de sectorizar a vacunados y no vacunados por costos extras y multas, en caso de incumplimiento.

Los diferentes gremios y asociaciones, tanto del sector gastronómico, bares y hoteleros, además de supermercados, expresaron su rechazo al proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados y que pretende sectorizar a los vacunados y no vacunados contra el Covid-19 en espacios públicos y privados.

El proyecto aún no fue tratado en la Cámara de Diputados, por lo que los gremios aprovecharon para expresar su rechazo en una nota dirigida al titular de la Cámara Baja.

“Consideramos que medidas como estas solo harán que un sector, que viene con más de un año arrastrando pérdidas financieras importantes y aun así manteniendo nóminas, refinanciando deudas y muchas otras acciones más, tenga que verse en la obligación de realizar inversiones adicionales a las ya hechas para sectorizar a vacunados y no vacunados, bajo coacción de pena”, remarcaron.

De igual manera, indicaron que las empresas legalmente constituidas y registradas cumplieron y siguen haciéndolo de manera consciente y responsable, con todos los protocolos vigentes y los mandados, según los decretos que se actualizan mes tras mes y que no se han dado casos de contagios desde sus instalaciones.

Asimismo, mencionaron que el proyecto desalienta el ingreso de turistas al país y que Paraguay sea considerado como destino de congresos, convenciones y eventos deportivos internacionales, entre otros, y que aún siguen con limitaciones con el aforo permitido, en comparación con otras actividades, como las políticas que no tienen restricciones.

En ese sentido, señalaron que el proyecto no haría más que evidenciar la falta de gestión del Gobierno y del Ministerio de Salud para enfrentar la crisis sanitaria.

“Exigimos una campaña de vacunación masiva, estableciendo cuadrillas de vacunadores en centros comerciales, shoppings, clubes, deportivos, bares y otros, como se han hecho en otros países acercándose a la población y facilitando el acceso a la vacuna sin tanto protocolo”, manifestaron.

También pidieron una comunicación por medios masivos para llegar a toda la población, entre otras acciones, como para que “el esfuerzo solidario permita aplicar el derecho de admisión como propiedad privada a cada establecimiento, según la naturaleza de su actividad”.

“Al no ser la vacunación parte de una ley u obligación nacional, este tipo de discriminación pueda dar lugar a acciones legales de inconstitucionalidad contra el establecimiento que lo aplique”, advirtieron.

Finalmente, reiteraron la oposición de forma y fondo con respecto a la propuesta de ley y se pusieron a disposición para analizar las posibles acciones consensuadas con los diferentes sectores.

El proyecto presentado por el diputado Hugo Ramírez busca establecer una zona diferenciada para vacunados y no vacunados, con multas para los locales que no exijan los carnés de vacunación y no separen a ambos grupos.

La propuesta tiene el visto bueno de algunos referentes de Salud, como el infectólogo Mateo Balmelli y el doctor Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria de Central, quienes expresaron públicamente sus posturas.