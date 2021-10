Director de Salud de Central a favor de sectorizar a vacunados y no vacunados. El lunes empezarán a aplicar la tercera dosis a los vulnerables.

El director de la Undécima Región Sanitaria de Central, el doctor Roque Silva, expresó a NPY su postura a favor de un proyecto de ley en el Congreso para sectorizar a los vacunados y no vacunados en bares, restaurantes, discotecas, hoteles y casas de juegos, entre otros.

En ese sentido, dijo que es una medida saludable que ya se está implementando en los estadios de fútbol, donde los vacunados con dos dosis van a un sector y los que tienen la vacunación incompleta a otro sector.

“No lo veo mal, aunque me gustaría que sea un poco más duro y decir solamente van a entrar los vacunados o con al menos una dosis en mi restaurante, en mi bar o en lo que quiera”, remarcó.

Asimismo, mencionó que ve positivo lo planteado y que a la fecha ya no hay ninguna barrera para que la gente se vacune, pero que los vacunatorios están semivacíos, por lo que se debe buscar otras medidas para incentivar a que la gente se vacune.

“Todo el esfuerzo que se ha hecho, la ciudadanía, el Gobierno, trayendo la vacuna y hoy tengamos la vacuna en la heladera y la gente no vaya a pedirla es un motivo de preocupación”, indicó.

El doctor agregó que hay riesgos importantes por la circulación de la variante delta y que cuatro de los cinco fallecidos del miércoles no estaban vacunados.

“Por eso tenemos que ser conscientes de que un no vacunado constituye un riesgo para sí mismo y para los que lo rodean”, aseveró.

También detalló que se ve un relajo de la ciudadanía por la pérdida del miedo al Covid-19 y que los números de contagios están aumentando nuevamente.

https://twitter.com/HugoRamirezANR/status/1453350860407279616 Pedimos moción de preferencia para tratar en 15 días el Proyecto de Ley “QUE ESTABLECE ZONA DE VACUNADOS Y NO VACUNADOS CONTRA EL COVID - 19 POR SEPARADO EN PUBS, RESTAURANTES, DISCOTECAS, BARES, CASINOS, CASAS DE JUEGOS, HOTELES Y SIMILARES. pic.twitter.com/GrTSt1PTwR — Hugo Ramírez (@HugoRamirezANR) October 27, 2021

Además, sostuvo que no ve como una discriminación el proyecto y que en todo sector público existen áreas de fumadores y no fumadores y que el no vacunado es un riesgo para la Salud Pública.

“Entonces yo lo tomaría de que también tenemos que aislarlo e incentivarlo y ponerlo en razón para que se vacune, porque hoy si vivimos este momento es gracias al cuidado de la gente y a las vacunas”, finalizó.

El diputado Hugo Ramírez, proyectista, informó que pidió moción de preferencia para tratar en 15 días el proyecto de ley que pretende establecer una zona de vacunados y no vacunados, con multas para los locales que no exijan los carnés de vacunación.