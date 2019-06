González Daher recusa a juez y traba audiencia por caso audios filtrados

Con la recusación, se traba la audiencia preliminar que estaba fijada para este lunes 10 de junio, ocasión en que se debía decidir si la causa es o no elevada a un juicio oral y público, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.

Este viernes, la defensa de González Daher había apelado la resolución por la cual se fijó la audiencia preliminar en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Según la defensa, hasta el momento, el juez no resolvió el pedido de nulidad absoluta del proceso penal que fue presentado el 3 de enero del año pasado, con lo que pasó un año y cinco meses sin que el magistrado resolviera dicha diligencia.

Dice la defensa que varias veces advirtió al magistrado Duarte que estaba pendiente el pedido, pero no fue resuelto.

Además, en el escrito también menciona que recién el jueves, a las 13.25 horas, fue notificado el acusado González Daher sobre la audiencia preliminar, sin la anticipación de cinco días, como dice la legislación.

En el caso, además de González Daher, están acusados el ex ministro Carmelo Caballero, el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann y el ex senador Jorge Oviedo Matto por supuesto tráfico de influencias.