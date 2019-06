OGD recurre la preliminar, porque aún no resolvieron incidente a 1 año y 5 meses

La abogada Sara Parquet, que ejerce la defensa del ex senador colorado, presentó recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la resolución del juez Rolando Duarte, que citó a las partes para preliminar.

Según la defensa, hasta el momento, el juez no resolvió el pedido de nulidad absoluta del proceso penal que fue presentado el 3 de enero del año pasado, con lo que pasaron un año y cinco meses sin que el magistrado resolviera la cuestión.

Dice la defensa que varias veces advirtió al magistrado Duarte que estaba pendiente el pedido, pero no fue resuelto. Además, recién el jueves, a las 13.25 horas, fue notificado el acusado González Daher, sin la anticipación de cinco días, como dice la legislación.

Por su parte, el juez Rolando Duarte fijó para este lunes, a las 7.15 horas, la audiencia donde va a sustanciar el recurso que fue planteado por la defensa.

Sin embargo, el magistrado no suspendió la audiencia preliminar, con lo que todas las partes igual deberán presentarse para la realización de la diligencias.

En el caso, además de González Daher, están acusados el ex ministro Carmelo Caballero, el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann y el ex senador Jorge Oviedo Matto por supuesto tráfico de influencias.