El suboficial de Policía lleva 1.540 días secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Edelio no es un animal, es un ser humano”, lamentó la mujer este viernes, mientras colocaba flores frescas al siempre presente retrato de su añorado hijo, en su casa ubicada en la ciudad de Arroyito, Departamento de Concepción,

Mario Abdo se había comprometido, durante su campaña política y hasta en el día de su asunción presidencial, a dar con el paradero del uniformado.

Sin embargo, Florenciano reclamó que, desde que el nuevo Gobierno asumió y se designó a un nuevo ministro del Interior y comandante de la Policía Nacional, ninguno de estos se acercó a la familia. Exige que las autoridades busquen a su hijo y que sea prioridad del Estado.

La madre lanzó una advertencia, diciendo que, si en un mes no hay respuestas o contacto de los gobernantes, ella va a tomar decisiones por su cuenta. “Me voy a mover como madre, voy a realizar una denuncia internacional por este caso. Ya no puedo seguir esperando que ellos hagan algo”, refirió.

Edelio Morínigo fue secuestrado por el EPP el 5 de julio de 2014 mientras iba de cacería con amigos a la estancia Macchi Cué, ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción.

El año pasado, agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hallaron un panfleto del grupo armado donde, supuestamente, confirmaban la muerte del suboficial; pero, hasta la fecha, no hay cuerpo ni prueba de vida.

La última prueba de vida fue dada a conocer en el mismo año de su secuestro. Se trata de un video donde aparece con el entonces también secuestrado Arlan Fick.