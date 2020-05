El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González , explicó este miércoles que los connacionales no podrán salir desde la Argentina e ingresar a Paraguay, ya que no se cuenta con autorización de ambos gobiernos para transportar a las personas.

“Tampoco tenemos lugares para recibirlos en los albergues y no pueden venir ahora. No podrán cruzar la frontera porque no hay lugar”, expresó González en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado recordó que las fronteras siguen cerradas y que, por el momento, solo se permite el ingreso por cuestiones de salud o de vulnerabilidad de los compatriotas.

“El Gobierno no puede tomar una decisión irresponsable y hasta tanto no tengamos un lugar y lo pongamos en condiciones no podremos recibir a más gente. No es simplemente encontrar un espacio abierto, sino poner las condiciones logísticas para más de 15 días”, sostuvo.

En el caso de Argentina, González explicó que ambos gobiernos trabajan de forma conjunta y que para que una persona pueda desplazarse de una provincia a otra, necesariamente precisa de un permiso especial de la Cancillería argentina.

Desde el pasado 23 de marzo, ingresaron al país 2.810 personas, las cuales fueron sometidas a aislamientos en diferentes albergues de propiedad militar y policial. La mayoría llegó desde Brasil.

Un total de 233 ciudadanos que ingresaron del extranjero dieron positivo al examen de coronavirus y todos se encuentran en albergues bajo control.