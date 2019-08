Gobierno conforma comisión para renegociar el Anexo C de Itaipú

El ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas, anunció ayer en conferencia de prensa la conformación de una comisión asesora para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. La lista de nombres incluye a varios técnicos y políticos conocidos (ver infografía).

“Se comenzó a trabajar, haciendo invitaciones a referentes de la sociedad paraguaya, con el objetivo de que puedan integrar la citada lista. Se está procediendo a llamar a las personas, algunas ya han confirmado, otras están estudiando (la invitación)”, comenzó diciendo el canciller.

Así, el jefe de la diplomacia paraguaya adelantó algunos de los nombres y subrayó que “el objetivo es llevar a cabo una primera reunión, una vez que acordemos con ellos un día para poder hacer la inauguración de la primera sesión de esta comisión asesora”.

Uno de los que aún no confirmaron, pero fue invitado es el doctor Carlos Mateo Balmelli, ex titular del Congreso y ex director general paraguayo de Itaipú (2008-2010).

No existe todavía un número específico de cuántos integrarán la lista. “Una vez que tengamos la lista completa consultaríamos para poder cerrarla y llevar a cabo la primera reunión. Tenemos que coordinar con ellos para que todos estén hábiles para participar de ella aquí en la Cancillería”, detalló el canciller.

Recordó que el economista estadounidense Jeffrey Sachs va a participar en las reuniones. En efecto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció ya el año pasado que el reconocido economista es asesor en política energética.

Sachs realizó en el 2013 un estudio sobre el Tratado de Itaipú, mediante el cual reveló que Paraguay había cancelado ya en el 2008 su deuda por los créditos tomados para la construcción de Itaipú y, por tanto, no debería seguir pagando a Brasil, es más, hasta podría reclamar la devolución de USD 5.300 millones.

El canciller aseguró también que todas las agrupaciones políticas podrán tener a sus representantes en la comisión asesora. Igualmente, detalló que el trabajo de los asesores será ad honórem.

MÁS. Asimismo, Rivas comentó que todavía no definieron quién será el próximo embajador paraguayo en Brasil, luego de la renuncia de Bernardino Hugo Saguier por el escándalo de la firma del acta bilateral secreta.

Por otro lado, sobre las negociaciones de contratación de potencia de Itaipú, indicó que las negociaciones serán ahora meramente técnicas, aunque no supo precisar la fecha en que se realizarán las reuniones. “Esta es una cuestión técnica. La discusión será técnica y no política”, afirmó, reiterando que no habrá intervención diplomática en el acuerdo.

El Poder Ejecutivo decidió apurar la conformación de la comisión asesora, tras la crisis política que desató la firma del acuerdo bilateral con Brasil, que se dio a conocer recién la semana pasada, luego de la renuncia del titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, pese a haber sido firmado ya el 24 de mayo.

Recordemos que el pacto generó una crisis política que sigue golpeando al Ejecutivo. Los partidos de la oposición se movilizaron e incluso anunciaron el juicio político al mandatario. Hubo una renuncia de los principales responsables del citado acuerdo, que representaba, según argumentos técnicos, un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE.

Finalmente, Brasil aceptó dejar sin efecto el acta bilateral, según anunciaron desde el Gobierno.