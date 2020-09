Gobierno asegura que silencio es parte de la estrategia para el rescate de secuestrados

A pesar de las críticas, el representante del Ejecutivo calificó de “prudente y estratégico” el silencio de las autoridades durante los últimos días y tras el secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis y su colaborador Adelio Mendoza.

Además, Acevedo aseguró que las fuerzas de seguridad aumentaron su presencia en el Norte para seguir con las tareas de búsqueda y rescate de los secuestrados. El secretario de Estado calificó la operación como “despliegue y saturación en el Norte”.

“La orden presidencial es priorizar el rescate con vida de los secuestrados, por lo que se ha hecho esto en coordinación con los familiares. Cuando hayan resultados serán los primeros en saber (la prensa), teniendo en cuenta la inquietud social. Nosotros tenemos la misma bronca y ansiedad que ustedes”, aseguró.

Búsquedas coordinadas con indígenas

El ministro del Interior aseveró que las búsquedas emprendidas por los nativos de la comunidad Paĩ Tavyterã se realizan en coordinación con los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“En el imaginario de mucha gente es que hay una suerte de descoordinación entre indígenas y la FTC. En este momento, tanto indígenas como miembros de las fuerzas de seguridad están trabajando juntos. Es más, el papá de Adelio se ha montado en un helicóptero acompañando a las fuerzas públicas”, dijo.

Plazos del EPP “no le va ni le viene” al Gobierno

Respecto al vencimiento del plazo en el que el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) aseguró que ejecutaría a Óscar Denis, si no se procedía a la liberación de sus líderes Carmen Villalba y Alcides Oviedo; Euclides Acevedo le restó importancia a esto.

“Los plazos que vengan de manera exógena al Gobierno no le va ni le viene. El Gobierno tiene sus propios plazos y su calendario de acción. La ley y la Constitución no nos permiten otra cosa más que el ejercicio coercitivo del poder, conforme a las leyes, y eso no se puede discutir”, aseguró.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, aseguró que la Constitución Nacional no le permite al Gobierno la liberación de reos y calificó el pedido de los secuestradores como “de cumplimiento imposible”.

Durante el último fin de semana, en coincidencia con la comunicación de los secuestradores con la familia Denis, el Gobierno se llamó a silencio sobre las operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el Norte del país.

La ciudadanía y sectores políticos cuestionan las labores de la FTC, cuyos resultados contra el EPP no son contundentes desde su creación.