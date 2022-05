Ronald Acevedo, el gobernador de Amambay y hermano de la víctima, consideró que esto no funcionará "si no hay un plan contra el crimen organizado" por parte de las autoridades competentes.

"El estado de excepción debería ser declarado si hay políticas, pero acá la Policía no tiene un plan de trabajo, no sabe por dónde empezar", manifestó a Monumental 1080 AM al respecto.

Dijo que la población pedrojuanina necesita que las fuerzas de seguridad estén presentes en forma permanente. Remarcó que será innecesario sacar militares a la calle, que van a pedir documentos "a todo el mundo".

El gobernador cuestionó la precariedad de la comisaría local y acotó que no es lo mismo enfrentar al crimen organizado en Pedro Juan Caballero que en Asunción.

"Acá la Policía no tiene patrullera, armamentos, equipos. Entonces, es difícil así", esgrimió.

En cuanto al estado de salud de su hermano, dijo que aún sigue peleando por su vida. "Mientras haya vida, hay esperanzas", mantuvo. El jefe comunal recibió siete impactos de bala y fue derivado al hospital Viva Vida.

Sufrió un atentado en inmediaciones del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero por varias personas desconocidas, quienes posteriormente quemaron el vehículo utilizado.

El año pasado, su sobrina, la hija del gobernador, Haylee Carolina Acevedo, fue asesinada a tiros en el marco de una presunta disputa entre narcos en la zona.

Procedimientos en curso

La Policía y la Fiscalía iniciaron allanamientos en la mañana de este jueves con el objetivo de buscar el arma que se habría utilizado para atentar contra el jefe comunal.

En los procedimientos quedó detenida una mujer, identificada como la viuda de Fernando Javier Lezcano, alias Gordo. Mientras, las averiguaciones continúan.