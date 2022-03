Giuzzio deja un misterioso mensaje en redes sociales con relación a Horacio Cartes

Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior, sorprendió en redes sociales este jueves con una fotografía del cantante Michael Jackson. Si bien la imagen no tiene ningún encabezado, los usuarios no tardaron en relacionarla con el ex presidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, que esta jornada sufrió un duro embate en la Cámara de Diputados, ya que su titular, el cartista Pedro Alliana, no seguirá al frente de la Cámara Baja.