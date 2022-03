El ex ministro Arnaldo Giuzzio se presentó este martes ante Fiscalía.

Arnaldo Giuzzio se presentó con actitud desafiante ante la Fiscalía para declarar sobre la denuncia que realizó contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, por supuestas conexiones con grupos criminales, el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero .

Antes de entrar en audiencia conversó con los medios y dijo que lo "único" que no se puede decir acerca de su persona es que tiene relaciones con el crimen organizado.

"91 personas relacionadas al crimen organizado fueron expulsadas del país. Todas esas estructuras fueron desmanteladas. Pero, hay un mayor representante. La cabeza de la criminalidad organizada y lavado de dinero de la región está acá, pea ho'ata (él va a caer)", esgrimió.

Nota relacionada: Giuzzio afirma que la hermana de Cartes encubre lavado de dinero

El abogado del ex mandatario, Pedro Ovelar, también participó en la audiencia de declaración testifical del ex ministro, por lo que este acabó recusando a los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal. Finalmente, no declaró ante los representantes del Ministerio Público.

A su salida, fue consultado si tiene un guardia que lo custodia y confirmó que sí, que es un agente de la Policía Nacional. Negó que sea porque recibió amenazas.

"Desde el 2006 tengo guardia porque siempre nos enfrentamos al crimen organizado y hoy nos enfrentamos al más grande de todos, al más poderoso de la República, al más grande lavador de nuestro país. Todos nio están cayendo, menos él", lanzó en ese entonces.

Lea más: Giuzzio recusa a fiscales por permitir presencia de abogado de Cartes

Giuzzio se presentó este martes a la segunda citación que le hizo el Ministerio Público. La semana pasada también fue convocado, pero no se presentó porque alegó que debía realizar algunas gestiones tras ser destituido de su cargo.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo destituyó de la función de ministro del Interior tras el escándalo que desató la difusión de imágenes que señalaban su supuesto vínculo con el presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido en Brasil en el operativo Turf.

Giuzzio reconoció que el hombre le prestó una camioneta blindada para sus vacaciones en Brasil.