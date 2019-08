Juan Carlos Galaverna sostuvo que los parlamentarios se tienen que centrar en el aspecto político y no en el aspecto técnico con relación al juicio político que aún genera incertidumbre.

No obstante, el senador colorado consideró que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no tiene que asumir la responsabilidad del vicepresidente, Hugo Velázquez, quien está en el ojo de la tormenta por la polémica desatada al quitarse el punto seis del acuerdo sobre Itaipú, que beneficiaba al Paraguay.

Galaverna afirmó que se le debe reconocer al segundo del Ejecutivo que, teniendo o no razón y diciendo o no la verdad en lo que se le endilga, haya dado la cara. Pero afirmó que tuvo responsabilidad en el caso y que Abdo Benítez no debe asumir esa responsabilidad.

Nota relacionada: Calé Galaverna trata de "personajillo de cuarta" y "traidor" a Pedro Ferreira

Incluso, fue más allá y señaló que “siempre preocupa tener la amenaza de un juicio político, más aún cuando se sabe que la intención es presentarlo y meter en el congelador”. “Tener como la espada de Damocles encima de la cabeza de Mario Abdo es un cháke permanente”, expresó a radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, el parlamentario argumentó que la crisis actual no es algo bueno ni para el presidente, ni para el Gobierno, ni para la República. De todos modos, se mostró de acuerdo con la figura de juicio político, pero como última instancia.

Nota relacionada: Dirigencia de base da su apoyo al Gobierno de Mario Abdo Benítez

Por otro lado, recordó que en el entorno de Colorado Añetete hubo mucha desazón la semana pasada cuando Honor Colorado había anunciado que acompañaba el proceso. “Éramos pocos los que bromeábamos, manteníamos la templanza, la entereza, gran parte estaba tembleque”, indicó.

Pero señaló que este miércoles el ánimo es distinto y que cambió de manera positiva. Para Galaverna, no hay angustia.

Legisladores del PLRA y del Partido Encuentro Nacional presentaron este martes ante la Cámara de Diputados el libelo acusatorio para el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez. Además, se suma al ministro de Hacienda, Benigno López.

Sin embargo, los principales líderes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) cerraron un pacto de unidad para evitar iniciar dicho proceso contra las principales cabezas del Ejecutivo.