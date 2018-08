Friedmann acusa a Cartes de ser un capo mafioso

“Cuando hablamos del capo mafioso que encabeza el tráfico de cigarrillo internacional y el lavado de dinero es esta persona que hoy está queriendo llevar el debate a otro campo”, manifestó, refiriéndose al ex presidente de la República, Horacio Cartes.

Luego, en conversación con radio Monumental 1080 AM, aclaró que no puede probar sus expresiones porque él "no es fiscal ni juez, pero sí un legislador que está obligado a hacer esta denuncia”.

Como cómplices mencionó a Juan Carlos López Moreira, quien fue jefe de Gabinete del Gobierno de Cartes, y a José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), empresa del ex mandatario.

Aseguró que, si el ex presidente recurre a la Corte Suprema de Justicia para seguir intentando que le tomen juramento como senador activo, no lo hace precisamente porque le interese el cargo o servir al pueblo, sino para desviar el debate.

Considera que en Latinoamérica hay una importante movida de la Justicia para derrocar a todos los capos mafiosos, y que sería esto lo que Cartes pretende evitar que se comience a discutir.

Seprelad

El senador guaireño lamentó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) haya estado bajo las órdenes del ex jefe de Estado, y argumentó que, debido a esto, no salieron a la luz investigaciones que tenían hasta 10 años de haberse iniciado.

Aseguró que entre el 2013 y el 2018, periodo del Gobierno de Cartes, muchos casos se congelaron y recién a partir del cambio de mando en el Ejecutivo son dados a conocer.

“Como mínimo, había complicidad de parte de la Seprelad" para encubrir casos de corrupción, sentenció.