Fiscalía libera a brasileños por no tener implicancia en triple homicidio

El fiscal Pablo Zorrilla manifestó a Última Hora que los brasileños no guardan relación con el hecho investigado y que la Policía Nacional trabajó arduamente y no pudo encontrar indicios de su participación en los asesinatos.

"No podía imputarles por ningún delito, entonces no tuve otra opción que determinar la libertad de ambos, quienes no fueron expulsados del país por no tener ninguna orden de captura en su país ni pedido de extradición", expresó.

El representante del Ministerio Público mencionó que al ser detenidos, ellos no tenían ninguna arma de fuego y finalmente se determinó que no tenían ningún elemento que los vincule al caso.

Ambos hombres poseen antecedentes por posesión y consumo de sustancia estupefaciente. Los extranjeros fueron detenidos en la noche del domingo cuando llegaban a Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, provenientes de la ciudad de Sargento Félix López, conocida como ex-Puentesiño.

Detalles del triple homicidio

Según la Policía Nacional, la persona que dio la orden de que los agentes del Departamento de Antinarcóticos fueran ejecutados fue Antonio Rodas, mayor de edad.

El hombre, quien está prófugo de la Justicia, es supuestamente "el patrón" de los campamentos narcos hallados en la zona de Sargento José Félix López, en donde fueron emboscados y asesinados los uniformados el pasado 24 de abril.

Los efectivos policiales habrían sido atacados por cerca de 10 personas, en tres camionetas diferentes.

Los agentes policiales se encontraban realizando un trabajo de investigación y estaban sobrevolando un dron en busca de plantaciones de marihuana en la zona.

Según los datos, el dron había caído y los agentes policiales lo estaban buscando en el lugar cuando fueron emboscados.

El agente policial Marciano Flecha Portillo, único sobreviviente del atentado, relató que al bajarse del vehículo particular en el que se encontraban ya fueron atacados a tiros por desconocidos, quienes dispararon a mansalva y con armas de grueso calibre contra los agentes, quienes se encontraban uniformados.