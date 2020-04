Fiscalía imputó a Del Pilar Medina por violar cuarentena

El Ministerio Público formuló imputación por el supuesto hecho de violación de vedas y cuarentenas sanitarias. La investigación está a cargo de la agente fiscal Belinda Bobadilla. La legisladora viajó a mediados de marzo para asistir al congreso provida, donde varias personas estaban infectadas con el coronavirus, y de igual forma realizó actividades fuera de su domicilio.

El 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispuso la obligación de que toda persona proveniente del extranjero se someta a cuarentena obligatoria por el plazo de 14 a 15 días. Medina asistió a la sesión de la Cámara Baja el 25 de marzo, pocos días después de haber regresado de su viaje, sin utilizar tapabocas. Su conducta pudo haber puesto en riesgo la salud de sus colegas, funcionarios y periodistas.

El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, indicó que se investigará la actuación de su colega, quien también es parte de su movimiento, Honor Colorado. Afirmó que la institución no pagó los gastos de traslado y viáticos de su colega.

“Vamos a facilitar con la mayor celeridad todos los documentos a la Fiscalía”, precisó también. Cabe resaltar que el jueves el senador Blas Llano comunicó que una persona del Congreso dio positivo a la prueba de coronavirus. Se trataba de Maria Eugenia Bajac, con quien Del Pilar Medina asistió al congreso religioso.

La diputada no se hacía encontrar, hasta que comunicó en las redes que se sometió a la prueba en un laboratorio privado. Al día siguiente informó que el resultado fue negativo. Pidió perdón a su familia y dijo que se someterá a la Justicia “mansamente”. La diputada no autorizó el descuento del 20% de su salario para afrontar la pandemia hasta no ver primeros resultados del Gobierno.