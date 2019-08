“Entendemos que los fiscales ya comunicaron el inicio de investigación al Juzgado y el día viernes se le va a convocar a una declaración testimonial al señor (Pedro) Ferreira. En eso están, recordemos que este caso se inicia con una ardua tarea en el frente”, detalló Marco Alcaraz.

El fiscal Adjunto también señaló que luego de Ferreira se convocará al abogado José Rodríguez, quien se encuentra supuestamente implicado en las negociaciones del acta bilateral firmada entre Brasil y Paraguay. Aunque no se tiene en concreto en qué carácter será convocado, reconoció.

"El Ministerio Público tiene la obligación de analizar el canal fáctico, en realidad denunciaron traición a la patria y lesión de confianza. Nosotros asignamos esa carátula, pero es el Ministerio Público el que va a realizar el análisis de ese caudal fáctico y establecer los delitos, pero necesariamente debe ir agotando las actividades indagatorias", refirió.

La denuncia por el caso fue presentada este martes por el abogado Tadeo Ávalos, quien acusó de responsables al ex canciller Luis Alberto Castiglioni; el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez; el ex embajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero; y el ex director paraguayo de Itaipú José Alderete.

La Fiscalía General del Estado conformó un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci.

El escándalo por el acuerdo con el Brasil sobre Itaipú puso en jaque al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez, quienes están a las puertas de un inminente juicio político.