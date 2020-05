La fiscala Camila Rojas, quien es una de las que tiene a su cargo la investigación sobre la salida del país del jefe comunal, explicó a Última Hora que todavía no se tiene bien definido si Acevedo irá a un hotel o a un albergue.

"Todavía no se definió eso, porque puede ser en otro lugar, pero todavía no tengo la información oficial, pero no va ser en su casa", indicó la agente del Ministerio Público.

Además, mencionó que desde el principio la Fiscalía solicito que el intendente cumpla con el aislamiento sanitario en un albergue.

"Recién tuve una reunión con el doctor Nelsón Collar (director de la Región Sanitaria de Amambay) y primero me dijo que se iba a un hotel, pero ahora mismo me llamo y nuevamente están reviendo la situación", puntualizó.

La Fiscalía imputó al intendente por violar la cuarentena. Además, ordenó su captura y solicitó su prisión preventiva.

Mediante un video que circula en redes sociales, se observa y escucha cómo el jefe comunal discute con los efectivos de la FTC y exige que lo dejen pasar hacia Ponta Porã, Brasil.

Aparte de cruzar la frontera, Acevedo volvió nuevamente al país sin ningún inconveniente y evadiendo la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno.

Los primeros casos confirmados en el país fueron de personas provenientes del exterior. Todos los connacionales que llegan cumplen con el aislamiento obligatorio en los distintos albergues destinados para el efecto.

Por el caso, el presidente Mario Abdo Benítez removió al jefe del Comando de Operaciones de Defensa Interna, Leonardo Ibarrola.