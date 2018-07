El nombre del ex senador Eduardo Petta San Martín suena como posible ministro de Educación.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), dijo que “no le desagrada” la idea que el ex senador Eduardo Petta asuma la titularidad del Ministerio de Educación. “ Yo creo que falta el anuncio nomas ya ”, indicó.

“Eduardo es compueblano nuestro de Itapúa. Yo lo conozco y no nos desagrada. Creo que hay que darle una oportunidad, un voto de confianza, ayudarlo. Él va a contar con nuestro apoyo para liderar un proyecto interesante, para transformar la educación. Si quiere vulnerar derechos docentes nos tendrá en la vereda de enfrente”, dijo.

Piris también respondió a los cuestionamientos sobre la nula trayectoria docente del ex parlamentario.

“En la era democrática, el 80% de los ministros de Educación fueron abogados. Hay muy pocos ministros que estuvieron en aulas. Hablamos de maestros de grado. Raúl Aguilera y Blanca Ovelar son quienes estuvieron en aulas, el resto lo hizo a nivel terciario”, aseguró.

Para el presidente de la FEP ya es un logro que no se haya designado a un integrante de la organización Juntos por la Educación o a un cartista.

El dirigente gremial aseguró que Eduardo Petta deberá lidiar con su carácter y evitar las imposiciones. “El carácter de Eduardo es lo que debe moderar. No es lo mismo manejar a la Patrulla Caminera a manejar a 80.000 docentes. Que no sea autoritario. Imponer sus ideas sería un error”, dijo Piris a la 1020 AM.

OTEP-SN

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN) cuestiona la posible designación de Petta como en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El gremio considera que el político no cuenta con conocimiento del campo educativo.

“Lo que nosotros cuestionamos es que Petta es un político y abogado, no tiene bagaje en la educación”, expresó Blanca Ávalos, secretaria general de la OTEP-SN.

El gremio de educadores sostiene que en el cargo debe asumir una persona que tenga conocimiento del área, que pueda hacer frente a los desafíos y levantar el sistema educativo del país.

No obstante la portavoz de la OTEP-SN dijo que está dispuesta a unir esfuerzos para realizar los trabajos correspondientes para el sector.

Estudiantes

La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) también manifestó públicamente su postura en contra de la designación de Eduardo Petta como ministro de Educación.

"Sería lamentable que una persona que no tiene conocimiento ni trayectoria en el campo de la educación sea nombrado como ministro de una cartera tan sensible", expresaron por medio de las redes sociales.

La trayectoria de Eduardo Petta

Petta es una figura resistida dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), por parte del oficialismo colorado, sector desde el cual incluso hubo un pedido de expulsión que finalmente fue rechazado.

El ex senador también se desempeñó como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de la expulsión de Óscar González Daher por el escándalo de los audios filtrados que revelaron un supuesto tráfico de influencia en el órgano.

Asimismo, Eduardo Petta fue director de la Patrulla Caminera, donde en una ocasión multó al ex presidente de la República, Fernando Lugo, por un adelantamiento indebido y por poseer el registro de conducir vencido.

¿Ministro de Educación?

El nombre del ex senador suena como posible titular de la cartera de Educación en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Varios miembros del entorno del presidente electo lo dan como un hecho, pero hasta el momento no existe una oficialización.

De hecho, el mismo Eduardo Petta ya realizó una evaluación de la situación del MEC e incluso habló de los planes que tiene para la cartera estatal.