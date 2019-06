Fernando Martínez Vela sostuvo que no se presentó a la audiencia de imposición de medidas este viernes porque no fue notificado. Agregó que la familia de los Chilavert son unos enfermos porque “siempre se están tomando con la gente”.

Martínez Vela fue declarado en rebeldía por el Ministerio Público, que a su vez solicitó una orden de captura, tanto nacional como internacional, que ya fue aprobada por el juez Alcides Corbeta.

Además, la familia del ex arquero de Paraguay José Luis Chilavert denunció que están recibiendo amenazas por parte del empresario.

“Le digo que esta familia: son unos enfermos, porque esta familia siempre se están tomando con la gente. Por favor, ya está bien, ¿ustedes no se dan cuenta quiénes son los desviados mentales?, conjeturó.

Tal y como lo había dicho en unos audios enviados a la propia familia Chilavert, el empresario mencionó que se presentará ante la Justicia con sus abogados para que “se apliquen todas la medidas y toda la justicia en contra de los delitos probados que cometieron estos señores”, ratificó a la emisora 1020 AM.

“¿Es que ustedes no se dan cuenta? Un día se le echó a un chofer del autobús, otro día escupe en la cara, otro día le pegó a alguien en el aeropuerto. Oiga, los que andan haciendo lío por la vida son ellos”, insistió.

Afirmó que la guerra no la pueden ganar por dos motivos: primero porque, según Martínez Vela, es él quien tiene la verdad y que fueron Marciano Chilavert y su hijo Iván los que tuvieron "un comportamiento delincuencial". Y segundo, porque “no cuentan con la estructura ni la influencia para ganar judicialmente y más con una mentira como argumento”.

“Aquí mi único pecado es que (José Luis) Chilavert es amigo del presidente Mario Abdo Benítez. Si ellos quieren que yo impulse la justicia no se pueden ni imaginar el tsunami que se les viene encima”, amenazó.

Mencionó que tanto la fiscala de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas, Natalia Acevedo, y el presidente de la Repúbica, Mario Abdo Benítez, insisten en una guerra que no podrán ganar porque no tienen elementos jurídicos, ni las pruebas.

Por otro lado, el empresario reconoció que amenazó a Rolando Chilavert, pero que fue por un momento de calentura.

“Es verdad que me calentaron porque me acusaron de unos temas y yo me calenté y le dije 'te voy a cortar la cabeza', pero como se hubiese calentado cualquier ser humano al que le acusan falsamente de unos hechos tan graves”, admitió.

Fernando Martínez Vela fue denunciado por supuestamente llevar bajo engaños a Rolando Chilavert y a Iván Rolando Chilavert a la ciudad ucraniana de Odessa, tras recibir una oferta de trabajo para ser director técnico de un club ucraniano, por el monto de 2 millones de euros, pero cuando llegaron fueron despojados de sus pasaportes y del dinero que portaban y posteriormente privados de su libertad.