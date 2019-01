La fiscala Nathalia Acevedo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas , explicó en una rueda de prensa que las pesquisas se iniciaron el pasado viernes tras recibir una denuncia que manifestaba una supuesta privación de libertad de Rolando e Iván, hermano y sobrino del ex portero José Luis Chilavert, respectivamente, informó la agencia española EFE.

De acuerdo con los datos recogidos por la agencia española, la fiscal informó que tanto Rolando Marciano Chilavert como Iván Rolando Chilavert acudieron a la ciudad ucraniana de Odessa tras recibir una oferta de trabajo para ser director técnico de un club ucraniano por el monto de 2 millones de euros, pero cuando llegaron fueron despojados de sus pasaportes y del dinero que portaban y posteriormente privados de su libertad.

Acevedo dijo que se activó entonces un trabajo diplomático, en coordinación con la Cancillería paraguaya, para la búsqueda y localización de esas personas y su rescate, que se produjo de forma exitosa, según indicó.

Aseguró que ambos arribaron al país suramericano en la mañana de este lunes y que cuando estén en condiciones prestarán declaración ante el Ministerio Público, para esclarecer el suceso, puesto que la investigación continúa abierta.

La fiscala convocó a la prensa tras la polémica desatada por el caso después de que el ex futbolista desmintiera esa versión, donde aseguró que su hermano y su sobrino solicitaron la ayuda del Estado paraguayo tras un extravío de sus pasaportes.

En la entrevista, Chilavert acusó al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, de manifestar cosas que no son ciertas. “El ministro Juan Ernesto Villamayor está hablando con la prensa manifestando una cosa que no es cierta. Lo que ha pasado nada más es que han extraviado sus pasaportes, eso fue lo único que pasó”, aclaró el ex arquero de la Selección Paraguaya a NoticiasPy.

El secretario de Estado, por su parte, negó a NoticiasPy que haya hablado sobre el supuesto secuestro y dijo que solo informó que su sobrino, Iván Rolando Chilavert, acudió hasta una fiscalía local denunciando el extravío.