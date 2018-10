FEP: Educadores analizan crear movimiento para llegar al Congreso

La Federación de Educadores del Paraguay ( FEP ) analiza crear un movimiento para contar con representantes en las c ámaras de Diputados y Senadores para luchar por sus derechos.

“Estamos hartos de recurrir a los diputados y senadores y que no se respeten nuestras reivindicaciones (…). Estamos viendo la conformación de un movimiento nacional para poder tener nuestros representantes, estamos cansados”, dijo Silvio Piris, titular de la FEP.

El gremialista argumentó que los docentes pueden participar y activar en la política, siempre que no se mezcle con la labor educativa.

“Somos conscientes de no llevar la política partidaria a las aulas, pero los docentes no tenemos necesidad de estar autorizados para participar porque la Constitución nos avala”, mencionó en entrevista con la 780 AM.

Piris explicó que la Carta Magna establece que la profesión que no tiene incompatibilidad con la política es la docencia.

“Hay muchos docentes que son concejales y representan una cantidad importante a nivel país. Lastimosamente, todavía no existe una unidad entre todos los docentes, de lo contrario ya podríamos tener representantes diputados o senadores y defender nuestros derechos en la educación”, admitió.

Casos de planillerismo

Por otro lado, Piris mencionó que las investigaciones sobre planillerismo, que lleva adelante la Dirección Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Jose Casañas Levi, también deben centrarse en los funcionarios que operan dentro de la institución.

Refirió que, lamentablemente, se publicaron algunos nombres de docentes como planilleros, antes de iniciarse los sumarios, que de alguna forma causaron algunos daños.

“No estamos contra las investigaciones sobre planillerismo, pero pedimos que se haga de forma responsable” agregó.

Lea más: MEC: Salta primera lista de intendentes y ediles sumariados

El MEC halló 1.200 casos de rubros docentes en manos de políticos. La investigación forma parte de un proceso que busca mayor transparencia y el uso racional de los recursos públicos.

De las 1.200 carpetas, se están investigando en una primera etapa 568 casos, de los cuales el 15% serían graves. No se tiene una constancia de su ubicación laboral en coincidencia con los rubros de aula que las personas cobran cada mes.

Nota relacionada: Planilleros en MEC: De 1.200, 100 están en situación regular