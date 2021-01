Federico González asume en Itaipú y asegura no ser vendepatria

“En la vida hay desafíos que uno los busca y se prepara para alcanzarlos, pero también hay otros desafíos que nos buscan a nosotros”, remarcó.

Lea más: Llamativa defensa corporativa a favor de Federico González en Twitter

Entre otras cosas, se dirigió a los funcionarios de la binacional para pedirles su apoyo y buscar trabajar juntos en defensa de los intereses del país.

“Es el sentimiento de amor a la patria el que nos lleva adelante a construir el país que tanto queremos, el mismo sentimiento en la defensa de los intereses nacionales”, manifestó.

Embed ➡️ RECHAZAMOS EL NOMBRAMIENTO DEL ENTREGUISTA, FEDERICO GONZÁLEZ, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE ITAIPÚ DESIGNADO POR MARIO ABDO BENÍTEZ.



Pronunciamiento de la Campaña ⚡ Itaipú 2023 Causa Nacional ⚡ pic.twitter.com/wON0rfN0dN — Itaipú 2023 Causa Nacional Py (@Itaipu2023) January 25, 2021

También indicó que buscará construir la paz en la binacional y, a su vez, darle tranquilidad a la población sobre Itaipú. Esto, en el marco de las críticas al acta entreguista con Brasil y también de cara a la renegociación del anexo C en el año 2023.

Le puede interesar: Mario Abdo se la juega y ante críticas respalda a Federico González en Itaipú

González fue alcanzado por los medios de comunicación tras su discurso y consultado sobre los cuestionamientos y los calificativos de “vendepatria”, ya que el ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, lo señaló como la persona que intentó hacerle firmar el acuerdo que operativizaba el acta de Itaipú, a pedido del presidente Mario Abdo Benítez, y que iba a generar un prejuicio de más de USD 250 millones a la estatal.

“Yo estoy abierto a todas las críticas, soy funcionario público, mis dichos, actuaciones no necesariamente voy a satisfacer a todos”, respondió.

Asimismo, dijo que demuestra con sus actos y más de 34 años de trabajo como funcionario público. “Muchos me criticaron y me van a seguir criticando, acepto y respeto, no comparto su opinión, pero mucha gente que sí me conoce pregúntenle quién es Federico González, y vamos a ver si en realidad es vendepatria”, afirmó.

De igual manera, manifestó que su designación es interina y que ya depende del Senado su confirmación, pero que se va a someter a dicho proceso.

Entérese más: Pedro Ferreira dice que nuevo director de Itaipú lo presionó para concretar acta secreta

Sobre la renegociación del anexo C, González dijo de manera muy tibia que lo que está previsto es una revisión y no así una renegociación, aunque se lavó las manos y dijo que ahora está en manos del canciller Euclides Acevedo y que él como director no forma parte del equipo, aunque brindará todo el apoyo.

Despedida de Ernest Bergen

El ex director de Itaipú Ernest Bergen agradeció al presidente de la República la oportunidad de ocupar el cargo, como también al pueblo, y alegó motivos personales para su renuncia.

“Quiero animar a todos para que trabajemos y construyamos paz en Itaipú, en la población paraguaya sobre Itaipú, para que Itaipú sea de todos y esta nación pueda seguir creciendo”, expresó.

Bergen manifestó que le pone triste ver peleas entre compatriotas y no se trate de construir un Paraguay mejor.

Rechazo a la designación de González

Desde la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional rechazaron la designación de González por incapacidad manifiesta para defender la soberanía de Paraguay y solicitan al Senado que no preste el acuerdo constitucional.

"El citado funcionario fue uno de los artífices del acta secreta de la entrega de Itaipú, del 24 de mayo del 2019, que excluía a la ANDE y abría el camino a la empresa brasileña Leros, ligada a la familia Bolsonaro para apropiarse de nuestra energía", denunciaron en un comunicado.

Finalmente, criticaron a la Fiscalía por no haber imputado a ninguna persona a 18 meses de que saltara el escándalo, que derivó en la renuncia de altos funcionarios y en el pedido de dos juicios políticos contra Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez.