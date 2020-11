Familiares de secuestrados aseguran que apoyo logístico da ventajas al EPP

Tras una reunión con representantes de los poderes Legislativo y Judicial, los familiares pidieron resultados en la búsqueda de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

“Tiene apoyo logístico, no puedo dar nombres, pero allá en la zona conocemos, allá hay personas que los apoyan. Es imposible sobrevivir sin alimentos”, indicó la mujer cuyo padre fue secuestrado hace cuatro años.

Doña Obdulia Florenciano, madre del agente policial Edelio Morínigo, secuestrado hace casi siete años, señaló además que las autoridades ni siquiera realizan reportes de las búsquedas que realizan e insistió en que existe una discriminación en cuanto a los dos secuestros más antiguos, con el reciente secuestro de Óscar Denis.

“En mi caso todo el día debo presionar para tener información y me alegro con esta familia, que al menos se reúnan con ellos una vez a la semana, cosa que conmigo no pasa. Esas son las diferencias, y lo que pedimos es que no haya discriminación porque es un hecho muy grave. Pero en mi caso, lo que más pido es justicia, porque ya pasaron demasiados años y demasiados calvarios, pido justicia por mi hijo”, reclamó doña Obdulia.

Sin embargo, Beatriz Denis aclaró que en el caso de su familia realizan varias llamadas al día para conocer sobre la investigación en torno al secuestro del ex vicepresidente liberal. Agregó que son ellos los que llaman constantemente a los jefes policiales, militares y Fiscalía y que no son ellos los que llaman a informar.

Reunión con autoridades

Las hijas de Óscar Denis, de Félix Urbieta y los padres de Edelio Morínigo se reunieron este miércoles con varios senadores, así como con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Los familiares en todo momento imploraron a la ciudadanía y al Gobierno que no se olviden de ellos. Pidieron una cumbre de los tres poderes del Estado para garantizar el derecho a la libertad, como también la seguridad de todos los paraguayos.

"Todas las autoridades con las que nos hemos entrevistado hicieron el compromiso de unirse a nuestro clamor de que vuelvan los tres, y de poner todo el empeño necesario para que las personas privadas de su libertad vuelvan a sus hogares", indicó Beatriz Denis.

Aseguró que constantemente se solicita que se redoblen los trabajos en el Norte del país para que las víctimas recuperen su libertad.