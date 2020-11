Familias de secuestrados piden cumbre de poderes para garantizar la libertad y seguridad

"Les pedimos que convoquen una cumbre de poderes del Estado, les pedimos que acuerden una política de seguridad nacional y que garanticen la seguridad y la liberación de Edelio, Félix y Óscar", expresó la carta que Beatriz, hija del secuestrado Óscar Denis, leyó y que fue entregada a las autoridades del Gobierno.

"Toda persona tiene derecho en ser protegido en su libertad y en su seguridad; sin embargo, Edelio, Félix, Óscar nos fueron arrebatados. Ellos no rompieron la ley, no incumplieron con nada, no fueron juzgados no fueron condenados y aun así no tienen libertad", prosiguió.

También hacieron referencia acerca de los crímenes y abusos cometidos en el Norte del país, por grupos criminales. En la misiva los familiares exigieron que la situación ya no puede ser pasada por alto.

"Los crímenes y abusos cometidos con impunidad en el Norte del país no pueden continuar, mientras que Edelio, Félix y Óscar sigan ausentes de sus familias", prosigue el escrito.

La angustia de no tener ninguna novedad de los tres pesa sobre los familiares, pero reiteraron que mantienen las esperanzas "De un Paraguay donde la garantía de la libertad, para quienes respetan sus leyes, sean una realidad".

"Pedimos a las autoridades que adopten las medidas firmes para asegurar que vuelvan los tres a sus familias, a sus comunidades y que vuelvan a ser libres como la Constitución de la República del Paraguay garantiza", continuó la carta, donde también mencionan que el desafío es complejo y que se requiere de una respuesta integral.

"Creemos que es el momento que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial avancen en una agenda de acciones que incluya devolver la libertad de los secuestrados e impedir la ruptura de más familias paraguayas", manifestó otro párrafo del texto.

#QueVuelvanLosTres

Las hijas de Óscar Denis, de Félix Urbieta y los padres de Edelio Morínigo en todo momento imploraron a la ciudadanía y al Gobierno que no se olviden de ellos.

Pidieron que las redes sociales sea un medio para seguir hablando de sus familiares ausentes y con el hashtag #QueVuelvanLosTres hicieron un llamado a todos a que sigan recordando a los secuestrados.

El suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo está en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La última confirmación de que Edelio seguía con vida fue el 26 de diciembre del 2014, un día después de que el joven Arlan Fick fuera liberado por el grupo criminal.

El ex vicepresidente Óscar Denis también fue secuestrado por el EPP. La banda criminal pidió que la familia del secuestrado realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones, para su liberación.

El hombre fue llevado por un grupo armado de su estancia denominada Tranquerita, ubicada en la zona limítrofe entre los departamentos de Amambay y Concepción.

Por su parte, Félix Urbieta, quien estaría en manos del Ejército del Mariscal López, fue secuestrado de la estancia Dos Hermanas ubicada en Belén, Departamento de Concepción.