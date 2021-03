“Él era una persona alegre, carismática, noble y sencilla. Increíble es, mi hermano era un alma noble y alegre, nos arrebataron su sonrisa, nos arrebataron su vida”, relató a Monumental 1080 AM Alma Florentín, hermana de Alejandro.

Insistió en que las autoridades lleguen a aclarar las circunstancias de la muerte de su hermano a quien lo calificó como una persona tranquila y que aprovechó aquella manifestación para exponer sus artesanías.

"Nos arrebataron su vida, su sonrisa, él era una persona muy carismática. Él en todo momento estaba muy tranquilo y como artista aprovechó el momento para exponer sus trabajos", mencionó y cuestionó a la Policía Nacional.

"A él no lo asaltaron, la Fiscalía nos mostró sus pertenencias, su billetera con su dinero, su celular, sus documentos. No encuentro motivos, él no tenía enemigos, queremos saber el motivo y quién nos arrebató su vida", manifestó.

Además, contó que fue ella la que motivó a Alejandro y a sus otros hermanos a acudir a la movilización. Igualmente, expresó que esa noche se comunicaban en un grupo familiar de WhatsApp donde se reportaban todos.

“Tenemos videos, audios y el último mensaje que recibimos de nuestro hermano fue a las 22.00 y fue un ‘hola, estoy bien‘”, añadió.

La Fiscalía y Policía cuentan con la identificación de quien sería el presunto homicida de Alejandro que fue asesinado de tres puñaladas durante los incidentes de la manifestación ciudadana. El caso está siendo investigado por la fiscala Esmilda Álvarez.

Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional manifestaron que cuentan con datos precisos de la zona donde estaría oculto el supuesto homicida y que en las próximas horas se podría dar su captura.

La marcha, denominada #EstoyParaElMarzo2021 hizo notar el hartazgo de la ciudadanía ante la falta de acciones en el marco de la crisis sanitaria.