Familia de Félix Urbieta pide una señal en el día de su cumpleaños

Una de las imágenes de Félix Urbieta (c) en cautiverio que difundió el grupo armado.

“Si bien anteriormente escuchaban un mensaje desde el corazón, hasta hoy día no tenemos respuestas. Hoy, 21 de febrero, papá debería cumplir o está cumpliendo quizás 72 años. Para nosotros es una paradoja, no sabemos si está vivo. Imploramos y suplicamos, pero no tuvimos respuestas. Una vez más nuestro compromiso de encontrarlo se reafirma”, dijo Liliana Urbieta.

La hija del empresario se dirigió a los integrantes del Ejército del Mariscal López (EML) para pedirles una carta o mensaje que les permita llegar hasta el paradero de su padre.

“Queremos una coordenada, un mensaje, una carta, algún elemento que nos permita llegar al paradero de mi padre, o de su cuerpo. Sabemos que rondan la zona urbana, que cuentan con la protección de familiares", expresó Liliana.

La familia Urbieta aseguró que seguirán buscando a Félix Urbieta. “Hoy es tu cumpleaños, papá. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscándote y recordamos a Alejandro, Lurdes, Teresita, Zulma y Feliciano que dejen algún mensaje para encontrar a nuestro padre y buscar la paz”, expresó la hija de Félix Urbieta.

El secuestro

El 12 de octubre de 2016, integrantes del Ejército del Mariscal López (EML) llegaron hasta la estancia Dos Hermanas, ubicada en Belén, Departamento de Concepción, y llevaron a la fuerza al ganadero Félix Urbieta.

La primera prueba de vida se dio 15 días después del plagio y siguieron apareciendo solo hasta febrero del 2017. En total, el grupo criminal había enviado a los familiares siete cartas y cinco videos como pruebas de que él seguía vivo.

Las hijas habían explicado que la familia había acordado con los captores el pago del dinero exigido por rescate, pero una de las personas que les había prometido colaborar con el dinero no les cumplió, por lo que no se pudo realizar en la fecha y hora acordadas.