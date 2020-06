Fallece la cineasta paraguaya Renate Costa en Francia

Así lo confirmó en radio Monumental 1080 AM Ada Perdomo, tía de la cineasta paraguaya. "Me he comunicado personalmente con mi hermana Mirtha Perdomo (la madre), que estuvo ahí y la acompañó unos 20 días", refirió.

El pasado 21 de mayo, Renate Costa cumplió 39 años.

Padecía cáncer desde hace aproximadamente cinco años y estaba siguiendo un tratamiento médico en un hospital de París.

Antes de su deceso, su tía contó que la guionista y productora terminó su última película, Boreal (antes Insular), que se rodó en el Chaco. El filme estaba dirigido por Federico Adorno y fue producido por Renate Costa.

A inicios de este mes, sus amigos organizaron una rifa en Paraguay para que su madre pudiera viajar junto a ella, debido a su grave cuadro de salud.

Renate Costa es reconocida por su largometraje documental Cuchillo de Palo/108 donde hace retratos sobre la orientación sexual de su tío Rodolfo, el de la represión dictatorial de Alfredo Stroessner hacia los homosexuales, y el del miedo y los prejuicios aún arraigados en la sociedad paraguaya.

Trabajó en el corto documental Che yvotymi – Mi Pequeña Flor y dirigió la serie documental de televisión Historias del Camino, creada por Jorge Rubiani y producida por Telefuturo.