Excombatientes amplían denuncia contra Mepshow SA y Conajzar

La misma fue formulada este lunes ante el Ministerio Público contra la empresa Mepshow SA, que explotó por cinco años la quiniela en Paraguay en los periodos 2010-2015 y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Se trata de una ampliación de la denuncia que fue formulada el pasado 22 de setiembre contra la concesionaria de la quiniela de los periodos 2015 a 2019, la empresa TDP SA, de Tu Quiniela Teete.

Los denunciantes señalaron que Mepshow SA, vinculada a TPD SA, jamás cumplió sus obligaciones de pagar el impuesto correspondiente a favor de los excombatientes de la Guerra del Chaco que contempla la Ley 431/73.

La normativa establece, en el inciso a del artículo 32, que un impuesto del 10% sobre los beneficios de la quiniela está destinado al rubro de pensiones para los veteranos, mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco.

El pasado 9 de setiembre, incluso, reclamaron este hecho al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de una carta.

La Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco denunciaron al Mepshow SA bajo los hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, estafa y lavado de dinero.

Incluyeron a la Conajzar, como coautores de lo denunciado, "debido a su posición de garante del cumplimiento por parte de la concesionaria de las obligaciones legales derivadas de la explotación del citado juego de azar".

"Esta posición de garante se materializa también, en forma clara, en las obligaciones que la Conajzar tiene al momento de examinar las ofertas en el marco de una convocatoria para adjudicación de juegos de azar, de las que se deduce su obligación de controlar los antecedentes de los ofertantes en la actividad licitada", refirieron los excombatientes en el documento de la denuncia.

Varias oenegés también se habían pronunciado en contra de TDP SA, por no cumplir el artículo 19 de la Ley 1016/97, que establece que los premios no entregados por no presentarse el ganador a los 60 días del sorteo serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas.

Asimismo, los quinieleros denunciaron que soportan malas condiciones laborales con la empresa. Por ello, el miércoles resolvieron pedir al Senado que se apruebe un proyecto que les permita recuperar el 25% de ganancia, ya que en la pandemia se redujo un 5% del porcentaje.

Sin embargo, desde la empresa TDP SA, sostuvieron que está derogada la ley que argumenta la denuncia de los representantes de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco, que no afecta a la firma y, además, que el impuesto exigido deben aportar los apostadores ganadores.