César Gustavo Villalba Insfrán y su ex pareja Yesica Segovia Espínola de 19 años.

Se trata del ex policía César Gustavo Villalba Insfrán (27) quien fue condenado a 29 años de cárcel por la muerte de Yesica Raquel Segovia Espínola, de 19 años, informaron desde la Fiscalía.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Leticia Frachi, Javier Sapena y Liliana Ruíz Díaz Guerrero. Asimismo, la fiscala Liza Ruíz Díaz representó al Ministerio Público.

El hecho ocurrió en fecha 22 de agosto de 2015, en un domicilio particular ubicado en Villa Madrid de la ciudad de Limpio. El ex uniformado policial ingresó a la vivienda de su ex pareja y la mató a puñaladas con un cuchillo, por problemas de índole pasional.

El hombre además hirió a Blanca Zenaida Bertolini y a sus dos hijas, quienes intentaron defender a la mujer, según la investigación de la justicia.

Tras el hecho, Villalba Insfrán burló los controles fronterizos y se refugió en la Argentina. Finalmente fue detenido en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires y fue extraditado a nuestro país.