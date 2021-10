El viceministro de Economía, Iván Haas, pidió a ambos sectores "conciencia", la semana pasada, sobre los efectos en las finanzas públicas y que evalúen las propuestas que da el Poder Ejecutivo, ya que el país viene de una situación de déficit con el aumento de la deuda generada por la pandemia del Covid-19.

El ex titular del Ministerio de Hacienda César Barreto dio su criterio al respecto en radio Monumental 1080 AM este lunes y coincidió en que, con las condiciones actuales, no es conveniente conceder lo exigido porque los ingresos tributarios fueron muy bajos en los años de emergencia sanitaria.

"Yo creo que ni el 11% que plantea Hacienda (a los maestros) como una forma de salvar eso", dijo sobre el punto.

"Mitigaría un poco, pero lastimosamente vamos a tener años fiscalmente complicados y si uno mira lo que planteó la Comisión Bicameral, que es más de USD 1.000 millones entre todas las instituciones, haciendo un cálculo rápido, se tiene que aumentar el IVA un 50% para poder financiar esos gastos adicionales", siguió.

En ese sentido, no vio con muy buenos ojos la concesión de reajustes que exigen los sectores movilizados.

El ex titular del Tesoro Nacional dijo que si le conceden el reajuste salarial del 16% a los docentes este año y también el próximo, más a los médicos, el déficit fiscal no bajará y el gasto corriente se tendría que pagar con deudas.

"Nosotros esperábamos que estos ajustes se esperen dada la coyuntura que pasamos hace dos años, que se puedan estirar un poco estos reclamos para que no descalabre la dinámica de las finanzas de la función pública", acotó.

Los gremios docentes no llegaron a un acuerdo luego de dos reuniones con los ministros de Educación y de Hacienda este pasado viernes. La propuesta oficial actual es del 11%.

En cuanto al reclamo de médicos, el Ministerio de Salud Pública no incluyó el pedido de los sindicatos en su proyecto de presupuesto para el año que viene.