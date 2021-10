Ex intendente de Encarnación busca rekutu y concejal le pelea

Le puede interesar: Colorados intentarán recuperar Encarnación con César Rojas

Para la Junta Municipal de Encarnación, por su parte, un total de 144 personas pugnan por las 12 bancas de este cuerpo legislativo.

Ambos candidatos a intendente de Encarnación votaron esta mañana en dos locales diferentes. Primeramente, votó César Rojas en el local de la Universidad Católica, acompañado de su familia; el intendente de Encarnación, Sebastián Remezowki, entre otros colabores cercanos. Hizo lo mismo Luis Yd, pero en el Centro Regional de Educación General Patricio Escobar.

“Hay muy buen movimiento en todos los locales, el tiempo ayuda, esperamos que la mayor cantidad de votantes acudan a cumplir con su deber cívico y que sigan manteniendo este orden, respeto que se tiene para que el sufragio se desarrolle con normalidad”, manifestó César Rojas al momento de llegar al local electoral.

En cuanto a su expectativa de participación de la gente, señaló que todos los candidatos hicieron un gran trabajo, por lo que cree que eso ayudará bastante a tener buen porcentaje de participación.

Luis Yd, sin embargo, invitó a la ciudadanía a acudir a los locales de votación “y que no se queden sin votar”. Agregando que las personas no deben guiarse por los festejos previos. “Desde una caravana ya se festejó, la caravana parece que era de la victoria, nosotros no hicimos cierre de campaña, no hicimos caravana”, aseveró Yd.