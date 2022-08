Euclides y Querey ultimarán detalles para oficializar chapa presidencial

El presidenciable y ex canciller nacional Euclides Acevedo dijo en la mañana de este lunes que los avances de la propuesta que le hizo al senador por el Frente Guasu Jorge Querey para ser su vicepresidente "han sido auspiciosos".

"La confirmación no es oficial, pero pensamos hacerlo mañana, porque hay ajustes que hacer en términos de ley electoral, en cuanto a las listas", afirmó Euclides Acevedo a radio Monumental 1080 AM.

Si bien señaló que no brindaría detalles sobre las negociaciones, agregó que este lunes continuarán en las fases finales para la conformación de la chapa presidencial para competir en las elecciones generales de abril del 2023 y que "están bien encaminados".

"El doctor Querey es un hombre de equipo, es un hombre de movimiento; por lo tanto, él va a tener que someterse a lo que le dice la dirección política, por eso es que no se está oficializando nada, por respeto a las instituciones", añadió el ex ministro de Relaciones Exteriores y ex ministro del Interior.

"Por eso creemos que en las próximas horas esto será resuelto", prosiguió.

El Frente Guasu debe definir la línea sobre tres opciones: La libertad de votos, una chapa propia o si eventualmente se sumará a la propuesta de Euclides Acevedo.

Según el presidenciable, la coalición de partidos de izquierda "está agotando todas las instancias para que estén todos" y no solo una parte. Asimismo, se refirió en un momento a la salud del senador y ex presidente de la República Fernando Lugo, quien sigue hospitalizado tras sufrir un ACV.

"La salida de Lugo del escenario político, probablemente, haya hecho estimular este tipo de desencuentros, que nada favorecen al proceso republicano, ya que Lugo era un gran concertador", sostuvo Acevedo.

Cinco partidos y movimientos que conforman el Frente Guasu decidieron darle la espalda a la Concertación Nacional por la falta de representación política en la chapa de Efraín Alegre y Soledad Núñez, donde se excluyó a la senadora Esperanza Martínez, que era la representante del Frente Guasu - Ñemongeta.

En el caso de los senadores Esperanza Martínez y Carlos Filizzola y sus respectivos movimientos, resolvieron quedarse en la Concertación, aunque aún no se tomó la decisión sobre a qué chapa apoyar.